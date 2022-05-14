Стівен Кінг: Путін думав, що Україна "болонка", а вона — "росомаха"

"Король жахів" опублікував твіт на підтримку України.

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Американський письменник Стівен Кінг опублікував новий твіт, у якому висловив підтримку Україні й українцям, які борються з російським окупантами.

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"Король жахів" вважає, що президент РФ Володимир Путін недооцінив Україну.

"Путін думав, що має справу з болонкою. Виявилося, що це була росомаха. Слава Україні!" — написав Кінг у Twitter.

Фото: Stephen King/Twitter

Це не вперше, коли Стівен Кінг ясно дав зрозуміти, що засуджує вторгнення ЗС РФ до України. Він відмовився видавати свої книги в Росії, наслідуючи приклад свого канадського колеги Лінвуда Барклі.

Коли Барклі написав у Twitter, що не буде видаватися в РФ, Кінг ретвітнув його повідомлення та написав: "І я теж не буду".

А засуджуючи війну в Україні, він написав: "Чого більшість із нас навчилися, коли ми були дітьми на ігровому майданчику: не можна стояти осторонь, поки велика дитина б'є маленьку. Можливо, ви отримаєте пару ударів, намагаючись змусити велику дитину зупинитися, але це правильний вчинок".

Місяцем пізніше Кінг опублікував ще один пост, у якому заявив, що "Путін має зникнути". "Путін повинен зникнути до того, як він нас усіх уб'є. У той чи інший спосіб", — написав Кінг, натякнувши на постійний ядерний шантаж із боку Росії.

[ + – ] Стівен Кінг і його собачка Моллі на прізвисько "Сатанинський виплодок" Фото: Stephen King/Twitter [ + – ] Стівен Кінг у футболці з українським прапором Фото: Stephen King/Twitter

Також Стівен Кінг часто постить свої власні знімки у футболці з прапором України або в бейсболці з написом "Україна".