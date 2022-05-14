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Стиль жизни Российско-украинская война

Стивен Кинг: Путин думал, что Украина "болонка", а она – "росомаха"

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Фото: Stephen King/Twitter | Стивен Кинг

"Король ужасов" опубликовал твит в поддержку Украины

Американский писатель Стивен Кинг опубликовал новый твит, в котором выразил поддержку Украине и украинцам, которые сражаются с российским оккупантами.

"Король ужасов" считает, что президент РФ Владимир Путин недооценил Украину.

"Путин думал, что имеет дело с болонкой. Оказалось, что это была росомаха. Слава Украине!", — написал Кинг в Twitter.

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Фото: Stephen King/Twitter

Это не первый раз, когда Стивен Кинг ясно дал понять, что осуждает вторжение ВС РФ в Украину. Он отказался издавать свои книги в России, последовав примеру своего канадского коллеги Линвуда Баркли.

Когда Баркли написал в Twitter, что не будет больше издаваться в РФ, Кинг ретвитнул его сообщении и написал: "И я тоже не буду".

А осуждая войну в Украине, он написал: "Чему большинство из нас научились, когда мы были детьми на игровой площадке: нельзя стоять в стороне, пока большой ребенок бьет маленького. Возможно, вы пропустите пару ударов, пытаясь заставить большого ребенка остановиться, но это правильный поступок".

Месяцем позже Кинг опубликовал еще один пост, в котором заявил, что "Путин должен исчезнуть". "Путин должен исчезнуть до того, как он нас всех убьет. Тем или иным способом", – написал Кинг, намекнув на постоянный ядерный шантаж со стороны России.

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Стивен Кинг и его собачка Молли по прозвищу "Исчадие ада"
Фото: Stephen King/Twitter
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Стивен Кинг в футболке с украинским флагом
Фото: Stephen King/Twitter

Также Стивен Кинг часто постит свои собственные снимки в футболке с флагом Украины, или в бейсболке с надписью "Украина".