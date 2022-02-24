"Король ужасов" Стивен Кинг выступил в поддержку Украины

Писатель призывает мировую общественность не оставаться в стороне от происходящего.

74-летний американский писатель Стивен Кинг, наиболее известен своими романами в жанре ужасов, опубликовал твит в поддержку Украины.

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"Чему большинство из нас научилось в детстве на игровой площадке: нельзя стоять в стороне, когда большой ребенок избивает маленького. Ты можешь выдержать один или два удара, чтобы большой ребенок остановился, но это правильный поступок", – говорится в сообщении.

Фото: Скриншот

Всего за несколько часов после публикации его распространили свыше семи тысяч человек.

Это – не первая реакция писателя на происходящее в Украине. Когда российский президент Владимир Путин подписал документ о признании "ЛНР" и "ДНР", Кинг сразу же ответил ему у себя на странице:

"Господин Путин сделал серьезный просчет. Он забыл, что больше не имеет дела с президентом США Дональдом Трампом". Последний, как известно, похвалил главу страны-агрессора и назвал его "гениальным".

Фото: Скриншот

Тем временем ряд представителей российского шоу-бизнеса и общественности выступили с осуждением вторжения в Украину и призывают Путина остановить войну. Среди них – Валерий Меладзе, Юрий Дудь, Андрей Макаревич, Александр Гудков, Земфира и многие другие.

Пока же обстрелы украинских территорий продолжаются, а российская пропаганда вливает потоки дезинформации о поражения ВСУ, чтобы деморализовать украинцев. Однако доподлинно известно о том, что упал самолет с украинскими бойцами, а также в результате обстрелов есть погибшие в Одесской области, Чугуеве, Умани. Среди них – несовершеннолетний мальчик.