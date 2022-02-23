"Гениальный план умного лидера": Трамп похвалил Путина за намерения захватить Украину, — DailyMail

Экс-президент США подчеркнул, что если бы остался на своем посту, Россия никогда бы вторглась в Украину.

Бывший президент США назвал оккупацию Россией украинских территорий "миротворческой операцией", Владимира Путина — умным лидером, а намерения РФ по захвату нашей страны — "гениальным планом". Об этом он рассказал американскому подкастеру Баку Секстону, сообщает DailyMail.

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"Он пойдет туда (в Украину) и будет миротворцем. Это самая сильная миротворческая сила, которую я когда-либо видел. Армейских танков было больше, чем я когда-либо видел. Они сохранят мир в порядке", — прокомментировал Трамп ввод российских войск на территорию ОРДЛО.

Трамп добавил, что очень хорошо знает Владимира Путина и что он очень умен. При этом бывший президент США заверил, что если бы остался на посту, лидер РФ никогда не решился бы на такой шаг.

"Если бы я был у власти, этого бы никогда не случилось. При правильном подходе не было абсолютно никаких причин, по которым ситуация, которая наблюдается в настоящее время в Украине, вообще должна была произойти", — заявил Трамп.

Также он обвинил действующего президента Америки в бездействии, назвав Байдена "человеком, который понятия не имеет, что он делает".

"И знаете, что ответил Байден? Ответа не последовало. Им было не до этого. Это очень грустно", — сказал политик.

Санкции, введенные Белым домом, Трамп назвал весьма слабыми и несущественными для экономики России.

"Слабые санкции незначительны по сравнению с захватом целой страны (Украины), либо ее стратегически расположенной части. Цены на нефть растут все выше и выше, и Путин не только достигает своих целей, но и становится благодаря нефтегазовому всплеску все богаче и богаче", — резюмировал бывший президент.

Напомним, Дональд Трамп заработал $20 млн на книге, в которой оскорбляет оппонентов. В книге экс-президент США подписал фотографии своих политических соперников личные подписи, в свойственной ему манере, с ругательствами.

Ранее Фокус сообщал, что Дональд Трамп, возможно, будет участвовать в выборах президента США в 2024 году. О намерении выставить свою кандидатуру по окончании президентского срока Джо Байдена Трамп заявил во время игры в гольф.