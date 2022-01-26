Трамп намекнул на участие в выборах президента США в 2024-м (видео)

Трамп высказал желание баллотироваться на пост президента США после окончания полномочий Джо Байдена спонтанно, во время игры в гольф в своем клубе.

Экс-президент США Дональд Трамп во время игры в гольф в своем гольф-клубе заявил, что он не только 45-й президент, но и 47- й. Это произошло спонтанно, в ответ Трампа на реплику одного из зрителей "а сейчас бьет по мячу 45-й президент Соединенных Штатов!". Видео с репликой Трампа размещено в социальной сети Instagram.

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В ответ на заявление Трампа, которое можно расценить, как желание участвовать в ближайших президентских выборах в США, один из партнеров по гольфу приветствовал такое желание, сказав, что ему это нравится.

На Дональде Трампе во время игры была его фирменная красная кепка с аббревиатурой MAGA — "Сделать Америку снова великой" ("Make America Great Again", основной политический лозунг Трампа) и с числом 45, обозначающим сорок пятого по списку главу американского государства.

[ + – ] Заявление Трампа во время игры в гольф

Официального заявления о том, что он желает баллотироваться на президентский пост в 2024 году, Дональд Трамп пока не публиковал. Но экс-президент неоднократно делал намеки на свой второй по счету президентский срок, и провел несколько митингов своих сторонников с политическими лозунгами после ухода с поста в 2020 году.

Дональд Трамп — единственный в истории США президент, которому объявили импичмент два раза. В обоих случаях, Трамп отказался покидать свой пост добровольно, и законодательно сложная процедура импичмента не была доведена до конца. Трамп затягивал процесс передачи власти администрации победившего на выборах Джо Байдена, что спровоцировало массовые беспорядки в Вашингтоне в январе 2021 года.

Фокус сообщал, что, по мнению экспертов в области вооружений, администрация президента США Джо Байдена намерена отказаться от некоторых ядерных проектов, которые продвигал Трамп, когда занимал президентский пост.

Ранее в США была разработана компьютерная программа с использованием технологий искусственного интеллекта, которая способна определить, где и когда произойдут беспорядки, забастовки, массовые протесты. Правительство Соединенных Штатов собирается задействовать эту программу, чтобы снизить риск масштабного насилия в периоды проведения президентских выборов.

В декабре 2021 года экс-президент США Дональд Трамп обратился в суд с требованием засекретить все материалы дела по штурму Капитолия во время массовых беспорядков в том же году.