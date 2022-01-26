Трамп натякнув на участь у виборах президента США у 2024-му (відео)

Трамп висловив бажання балотуватися на пост президента США після закінчення повноважень Джо Байдена спонтанно, під час гри у гольф у своєму клубі.

Експрезидент США Дональд Трамп під час гри в гольф у своєму гольф-клубі заявив, що він не лише 45-й президент, а й 47-й. Це сталося спонтанно, у відповідь Трампа на репліку одного з глядачів "а зараз б'є по м'ячу 45 президент Сполучених Штатів!". Відео з реплікою Трампа розміщено у соціальній мережі Instagram.

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У відповідь на заяву Трампа, яку можна розцінити як бажання брати участь у найближчих президентських виборах у США, один із партнерів з гольфу привітав таке бажання, сказавши, що йому це подобається.

На Дональдові Трампі під час гри була його фірмова червона кепка з абревіатурою MAGA — "Зробити Америку знову великою" ("Make America Great Again", основне політичне гасло Трампа) і з числом 45, що позначає сорок п'ятого за списком главу американської держави.

[ + – ] Заява Трампа під час гри в гольф

Офіційної заяви про те, що він бажає балотуватися на президентську посаду у 2024 році, Дональд Трамп поки не публікував. Але експрезидент неодноразово робив натяки на свій другий за рахунком президентський термін, і провів кілька мітингів своїх прихильників із політичними гаслами після звільнення з посади у 2020 році.

Дональд Трамп – єдиний в історії США президент, якому оголосили імпічмент двічі. В обох випадках Трамп відмовився залишати свою посаду добровільно, і законодавчо складна процедура імпічменту не була доведена до кінця. Трамп затягував процес передачі влади адміністрації Джо Байдена, який переміг на виборах, що спровокувало масові заворушення у Вашингтоні в січні 2021 року.

Фокус повідомляв, що, на думку експертів у галузі озброєнь, адміністрація президента США Джо Байдена має намір відмовитися від деяких ядерних проєктів, які просував Трамп, коли обіймав президентську посаду.

Раніше в США було розроблено комп'ютерну програму з використанням технологій штучного інтелекту, яка здатна визначити, де і коли відбудуться заворушення, страйки, масові протести. Уряд Сполучених Штатів має намір задіяти цю програму, щоб знизити ризик масштабного насильства у період проведення президентських виборів.

У грудні 2021 року експрезидент США Дональд Трамп звернувся до суду з вимогою засекретити всі матеріали справи щодо штурму Капітолію під час масових заворушень того ж року.