Адміністрація Байдена роздумує над ліквідацією низки ядерних проєктів Трампа, — Politico

За інформацією журналістів, Білий дім хоче відмовитися від ракет з ядерними боєголовками, зняти з озброєння "малопотужний" заряд та списати в брухт термоядерну бомбу часів Холодної війни.

Адміністрація американського президента Джо Байдена роздумує над тим, щоб згорнути низку програм з ядерного озброєння, схвалених під час президентства Дональда Трампа. Про це повідомляє Politico.

Видання посилається на інсайди дев'яти колишніх та нинішніх офіційних осіб США, які поговорили з журналістами на умовах анонімності.

Очікується, що, за результатами дослідження, яке завершиться наступного місяця, у документі Nuclear Posture Review, який визначає довгострокову стратегію США щодо ядерного озброєння, жодних істотних змін не передбачається.

Також не підуть рекомендації щодо скорочення багатомільярдних планів щодо розробки нових міжконтинентальних балістичних ракет, підводних човнів з ядерною зброєю та бомбардувальників-невидимок.

Разом з тим, представники національної безпеки США обговорюють питання про те, чи варто відмовлятися від розробки нових крилатих ракет з ядерними боєголовками, списати в брухт термоядерну бомбу часів Холодної війни і, можливо, навіть зняти з озброєння нову "малопотужну" боєголовку, яку попереднє американське керівництво розпорядилося розмістити на підводних човнах.

Усі згадані проєкти йдуть урозріз із заявами Байдена про необхідність перегляду американської ядерної політики та програм, щоб зупинити гонку ядерних озброєнь, про що неодноразово говорив нинішній американський лідер.

Згортання цих проєктів — так званих "доповнень" часів Трампа — є найбільш імовірним сценарієм, якщо Байден хоче відмовитися від підходів до ядерної зброї, яких дотримувався його попередник.

"Виклик, який стоїть перед адміністрацією Байдена, полягає в тому, що необхідно щось зробити в галузі скорочення озброєнь, і при цьому не на шкоду програмі модернізації, яку запустив Барак Обама", — сказав Ганс Крістенсен, керівник Ядерного інформаційного проєкту у Федерації американських вчених.

Експерт називає деяке нове озброєння, схвалене Дональдом Трампом, "високими фруктами", або легко досяжними цілями. Це насамперед стосується крилатої ракети американського флоту.

"Хороша новина для Байдена в тому, що адміністрація Трампа в цьому напрямку просунулась не надто далеко, — пояснив експерт. — І поки що вкладено не так багато коштів".

Основний фокус уваги зміщений у бік того, чи призведе до змін поточний перегляд нині декларованої ядерної політики, який зараз проводить Пентагон.

Прихильники ідеї нерозповсюдження ядерної зброї заявляють, що адміністрації президента США слід дотримуватись менш двозначної позиції щодо умов, за яких така зброя може застосовуватися під час військових конфліктів. Пропонується, що США мають дотримуватись політики "no first use" і не застосовувати ядерну зброю першими.

Раніше Фокус повідомляв, що Кремль "натякнув" на розміщення ядерної зброї біля берегів США. Якщо російська влада все ж таки зважиться на такий крок, це може спричинити конфронтацію, схожу на Карибську кризу.