Росія "натякнула" на розміщення біля берегів США ядерної зброї — NYT

Якщо Росія вирішить розмістити ядерне озброєння біля узбережжя США, це призведе до конфронтації рівня Карибської кризи.

Після завершення стратегічних переговорів Росії та США у Брюсселі існує ймовірність розміщення ядерної зброї РФ у безпосередній близькості біля американського узбережжя. Про це пише The New York Times.

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Автори статті повідомляють, що після відмови з боку американських дипломатів піти на компроміс з РФ щодо розширення НАТО у Східній Європі, російський президент Володимир Путін шукатиме нові варіанти протидії Альянсу. Йдеться про можливе розміщення ядерного озброєння неподалік берегової лінії США, що зі свого боку призведе до конфронтації, яка за рівнем напруженості нагадуватиме Карибську кризу 1962 року.

Журналісти видання зазначили, що подібні розмови пролунали в кулуарах переговорів минулого тижня. Якщо ядерну зброю буде перекинуто до узбережжя США, це дозволить РФ уражати цілі протягом 5 хвилин після старту ракет.

Автори статті наводять цитату російського дипломата Дмитра Суслова, який нібито заявив у Женеві, що вторгнення військ РФ в Україну не підірве безпеку Сполучених Штатів, тоді як "загальна логіка дій Росії полягає в тому, що саме США та НАТО мають заплатити високу ціну". Виходячи з цього, Москва готова розмістити "невизначені" системи озброєння в "невизначених" місцях.

Сам Путін у грудні 2021 року на розширеному засіданні колегії Міноборони в Москві заявив, що Росії вже "нікуди відступати", тому вона готова на "адекватну відповідь" у разі подальшого агресивного просування Альянсу на Схід, зокрема в Україну.

"У разі продовження очевидно агресивної лінії західних колег, ми будемо вживати адекватних відповідних військово-технічних заходів. На недружні кроки жорстко реагувати", — заявив Путін.

Нагадаємо, що минулого року в Росії здійснили кілька залпових пусків гіперзвукових ракет системи "Циркон", зокрема й з підводного човна "Сєверодвінськ" у Баренцевому морі.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час пресконференції заявив, що існують дві "червоні лінії" для Росії, перехід за які спричинить відповідь з боку РФ, зокрема й військовий. За його словами, Москва категорично проти вступу України до НАТО та розміщення у ній військової інфраструктури Альянсу.