Россия "намекнула" на размещение возле берегов США ядерного оружия — NYT

Если Россия решится разместить ядерное вооружение возле побережья США, это приведет к конфронтации уровня Карибского кризиса.

После завершения стратегических переговоров России и США в Брюсселе существует вероятность размещения ядерного оружия РФ в непосредственной близости у американского побережья. Об этом пишет The New York Times.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Авторы статьи сообщают, что после отказа со стороны американских дипломатов пойти на компромисс с РФ по вопросу расширения НАТО в Восточной Европе, российский президент Владимир Путин будет искать новые варианты противодействия Альянсу. Речь идет о вероятном размещении ядерного вооружения недалеко от береговой линии США, что в свою очередь приведет к конфронтации, которая по уровню напряженности будет напоминать Карибский кризис 1962 года.

Журналисты издания отметили, что подобные разговоры прозвучали в кулуарах переговоров на прошлой неделе. Если ядерное оружие будет переброшено к побережьям США, то это позволит РФ поражать цели в течении 5 минут после старта ракет.

Авторы статьи приводят цитату российского дипломата Дмитрия Суслова, который якобы заявил в Женеве, что вторжение войск РФ в Украину не подорвет безопасность Соединенных Штатов, в то время как "общая логика действий России заключается в том, что именно США и НАТО должны заплатить высокую цену". Исходя из этого, Москва готова разместить "неопределенные" системы вооружения "неопределенных" местах.

Сам Путин в декабре 2021 на расширенном заседании коллегии Минобороны в Москве заявил, что России уже "некуда отступать", поэтому она готова на "адекватный ответ" в случае дальнейшего агрессивного продвижения Альянса на Восток, в частности в Украину.

"В случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег, мы будем предпринимать адекватные ответные военно-технические меры. На недружественные шаги жестко реагировать", — заявил Путин.

Напомним, что в прошлом году в России произвели несколько залповых пусков гиперзвуковых ракет системы "Циркон", в том числе и с подводной лодки "Северодвинск" в Баренцевом море.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции заявил, что существуют две "красные линии" для России, переход за которые повлечет за собой ответ со стороны РФ, в том числе и военный. По его словам, Москва категорически против вступления Украины в НАТО и размещения в ней военной инфраструктуры Альянса.