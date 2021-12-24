В РФ провели "безупречный" пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон"

По утверждению Путина, Россию подтолкнули к разработке гиперзвукового оружия действия НАТО, инфраструктура которой "подошла" к границам РФ.

Сегодня, 24 декабря, российские военные произвели залповый пуск гиперзвуковой системы "Циркон". Президент РФ Владимир Путин назвал запуск ракеты "успешным и безупречным". Об этом сообщает ТАСС.

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Путин отметил работу коллективов, которые разработали систему "Циркон".

Ракета "Циркон"

"Циркон" или 3M22 — гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, которую разрабатывает российский ВПК.

От своих аналогов она отличается существенно более высокой скоростью полета. Предназначение "Циркона" — уничтожать и морские, и наземные цели. Ракета может устанавливаться на кораблях и подлодках. "Циркон" считается первой гиперзвуковой ракетой, которую запускали и корабля, и с подлодки.

В ноябре президент РФ анонсировал, что в начале 2022 года ВС РФ получат гиперзвуковую ракету морского базирования.

По утверждению Путина, Россию подтолкнули к разработке гиперзвукового оружия действия НАТО, инфраструктура которой "подошла" к границам РФ.

Прежде ВС Россия уже сообщали об успешном запуске ракеты "Циркон" с подводной лодки "Северодвинск" в Баренцевом море.

"Испытания проведены успешно, безупречно", — отметил Путин, обращаясь к главе Минпромторга Денису Мантурову, добавив, что это большое событие для России и значительный шаг, который способствует повышению обороноспособности страны.

Российский президент попросил передать поздравления коллективам, работавшим над этим ракетным комплексом и поблагодарил всех за результат.

Ранее Фокус сообщал, что гиперзвуковая межконтинентальная ракета "Сатана-2" российского производства будет готова в 2022 году. Ракета весит 208 тонн. Также ожидается, что в новом году Кремль в разы увеличит количество испытательных пусков баллистических ракет.