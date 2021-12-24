У РФ провели "досконалий" пуск гіперзвукової ракети "Циркон"

За твердженням Путіна, Росію підштовхнули до розробки гіперзвукової зброї дії НАТО, інфраструктура якої підійшла до кордонів РФ.

Сьогодні, 24 грудня, російські військові здійснили залповий пуск гіперзвукової системи "Циркон". Президент РФ Володимир Путін назвав запуск ракети "успішним та досконалим". Про це повідомляє ТАРС.

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Путін наголосив на роботі колективів, які розробили систему "Циркон".

Ракета "Циркон"

"Циркон" або 3M22 – гіперзвукова протикорабельна крилата ракета, яку розробляє російський ВПК.

Від своїх аналогів вона відрізняється значно вищою швидкістю польоту. Призначення "Циркона" — знищувати і морські, і наземні цілі. Ракета може встановлюватися на кораблях та підводних човнах. "Циркон" вважається першою гіперзвуковою ракетою, яку запускали і з корабля, і з підводного човна.

У листопаді президент РФ анонсував, що на початку 2022 року ЗС РФ отримають гіперзвукову ракету морського базування.

За твердженням Путіна, Росію підштовхнули до розробки гіперзвукової зброї дії НАТО, інфраструктура якої підійшла до кордонів РФ.

Раніше ЗС Росія вже повідомляли про успішний запуск ракети "Циркон" з підводного човна "Северодвінськ" у Баренцевому морі.

"Випробування проведені успішно, досконало", — зазначив Путін, звертаючись до голови Мінпромторгу Дениса Мантурова, додавши, що це велика подія для Росії та значний крок, який сприяє підвищенню обороноздатності країни.

Російський президент попросив передати привітання колективам, які працювали над цим ракетним комплексом і подякував усім за результат.

Раніше Фокус повідомляв, що гіперзвукова міжконтинентальна ракета "Сатана-2" російського виробництва буде готова у 2022 році. Ракета важить 208 тонн. Також очікується, що в новому році Кремль у рази збільшить кількість випробувальних пусків балістичних ракет.