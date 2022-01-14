"Красные линии" Кремля. РФ не приемлет размещение ударных вооружений в Украине

Помимо вступления в НАТО, как заявил глава российского МИД, Москва категорически против размещения военной инфраструктуры Альянса в Украине.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов, заявил о том, что для России категорически неприемлемо появление ударных вооружений сил НАТО, а также военных баз США на своих границах. Об этом российский дипломат заявил 14 января в ходе пресс-конференции по итогам работы МИД.

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По его словам, существуют две "красных линии" для России. Первая из них — это появление Североатлантического альянса на западных рубежах России с учетом нынешней политики НАТО, направленной на осваивание в военном плане прилегающих к РФ территорий с целью "сдерживания" России.

"Мы категорически неприемлем появление прямо на наших границах Североатлантического альянса, тем более с учетом того курса, который проводят украинское руководство, и прежнее и, к сожалению, нынешнее", — сказал Лавров.

Министр отметил, что НАТО в последнее время осуществляет экспансию на Восток, чем нарушает ключевые нормы Хартии европейской безопасности 1999 года, которая была подписана на высшем уровне в Стамбуле.

Кроме этого, по словам Лаврова, существует вторая "красная линия" — это создание военной инфраструктуры НАТО в Украине и размещение на ее территории ударных вооружений, которые будут представлять угрозу для РФ.

"Даже если Украина остается вне НАТО, там возможны двусторонние договоренности с американцами, с англичанами, с другими западными странами, которые там создают военные объекты и базы на Азовском море. Это нам тоже неприемлемо", — подчеркнул министр.

Лавров при этом добавил, что Евросоюз также начал активно "пиарить" свои планы по направлению в Украину военно-учебной миссии, внося свой вклад в тренировку антироссийских подразделений. Глава российского МИД также сказал, что с украинской стороны к Донбассу стягиваются добровольческие батальоны, которые "Запад ранее считал экстремистскими, но сейчас перестал это делать".

Глава МИД дал понять, что переход за эти линии повлечет за собой ответ со стороны РФ, в зависимости от того, какое решение примет президент Владимир Путин после обсуждения вариантов такого ответа со своими военными советниками.

Напомним, что на пресс-конференции по итогам переговоров в рамках Россия-НАТО, Сергей Лавров заявил, что Альянс искусственно заманивают Украину и страны скандинавии в свои ряды. По его мнению, такой курс направлен на сдерживание РФ и Китая.

Глава российского МИД ранее заявил, что в случае организованной Киевом военной провокацию на Донбассе, Москва готова защищать сотни тысяч российских граждан.