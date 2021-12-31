РФ готова вмешаться ради своих граждан в случае "провокации" на Добассе, — Лавров

Глава российского МИД считает, что со стороны Киева можно ожидать "военную провокацию", на которую Россия вынуждена будет дать адекватный ответ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов РИА, рассказал о том, как в Кремле оценивают обострившуюся обстановку на Донбассе, и что Россия намерена предпринимать в сложившейся ситуации. В частности глава МИД заявил, что в случае возобновления полномасштабных военных действий на Востоке Украины, Россия будет защищать сотни тысяч российских граждан.

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По мнению министра, украинская сторона не желает урегулировать конфликт дипломатическим путем и неукоснительно соблюдать достигнутые в Минске договоренности, одобренные резолюцией ООН. Вместо этого, как считает Лавров, от Киева можно ожидать военную провокацию на Донбассе.

"Что касается жителей Донбасса, где проживают сотни тысяч граждан нашей страны, то Россия предпримет все необходимые меры для их защиты. На любые возможные военные провокации Киева против Донбасса будет дан адекватный ответ", — заявил глава российского ведомства.

Лавров полагает, что возможная силовая операция со стороны Украины произойдет при поддержке Запада, поскольку "НАТО планомерно превращает Украину в военный плацдарм против России". При этом министр заявил, что согласно заявлениям высокопоставленных представителей Пентагона, США уже потратили на нужды ВСУ более 2,5 миллиарда долларов. Более того, на 2022 запланированны военные маневры, в которых будут задействованы 64 тыс. украинских и западных военнослужащих.

"Все эти учения связаны единым замыслом и имеют антироссийскую направленность. Согласитесь, приведенные факты не настраивают на оптимистичный лад", — считает Лавров.

В связи с этим министр подчеркнул, что России нужны юридические гарантии безопасности со стороны "западных коллег", поскольку, по его словам, они не выполняют ни своих политических обязательств, ни устных обещаний. А в случае продолжения агрессивной политики со стороны Запада, Россия вынуждена будет адекватно ответить и установить "стратегический баланс".

Напомним, что вчера состоялся телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным, в котором шла речь о напряженности возле украинских границ. По результатам переговоров стало известно, что Вашингтон предложил Москве два варианта выхода из кризиса: дипломатический и санкционный.

Джо Байден одобрил решение Конгресса США о выделении $300 млн военной помощи Украине в следущем году, из которых 75 млн выделяется на летальное оружие. При этом общая сумма помощи с 2014 года составила $2,5 млрд.

Россия в последние недели продолжала наращивать свои войска в аннексированном Крыму и вблизи границ Украины. При это м Кремль заявил о том, что оставляет право передвигать вооруженные силы на своей территории по своему усмотрению.

Также Россия выдвинула ультиматум странам НАТО и США из-за усиления военного присутствия и развития военной инфраструктуры в Восточной Европе и странах Балтии. В документе Москва требует отказаться от любой военной деятельности в Украине, Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии.