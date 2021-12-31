РФ готова втрутитися заради своїх громадян у разі "провокації" на Добасі, — Лавров

Глава російського МЗС вважає, що з боку Києва очікується "військова провокація", на яку Росія змушена буде дати адекватну відповідь.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, відповідаючи на запитання журналістів "РІА", розповів про те, як у Кремлі оцінюють загострену обстановку на Донбасі, і що Росія має намір робити в ситуації, що склалася. Зокрема, глава МЗС заявив, що у разі відновлення повномасштабних військових дій на Сході України, Росія захищатиме сотні тисяч російських громадян.

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На думку міністра, українська сторона не бажає врегулювати конфлікт дипломатичним шляхом і неухильно дотримуватись досягнутих у Мінську домовленостей, схвалених резолюцією ООН. Натомість, як вважає Лавров, від Києва очікується військова провокація на Донбасі.

"Що стосується жителів Донбасу, де проживають сотні тисяч громадян нашої країни, то Росія вживе всіх необхідних заходів для їх захисту. На будь-які можливі військові провокації Києва проти Донбасу буде дано адекватну відповідь", — заявив глава російського відомства.

Лавров вважає, що можлива силова операція з боку України відбудеться за підтримки Заходу, оскільки "НАТО планомірно перетворює Україну на військовий плацдарм проти Росії". При цьому міністр заявив, що згідно із заявами високопоставлених представників Пентагону, США вже витратили на потреби ЗСУ понад 2,5 мільярда доларів. Більше того, на 2022 рік заплановано військові маневри, в яких будуть задіяні 64 тис. українських та західних військовослужбовців.

"Всі ці навчання пов'язані єдиним задумом і мають антиросійську спрямованість. Погодьтеся, наведені факти не налаштовують на оптимістичний лад", — вважає Лавров.

У зв'язку з цим міністр підкреслив, що Росії потрібні юридичні гарантії безпеки з боку "західних колег", оскільки, за його словами, вони не виконують ані своїх політичних зобов'язань, ані усних обіцянок. А у разі продовження агресивної політики з боку Заходу Росія змушена буде адекватно відповісти та встановити "стратегічний баланс".

Нагадаємо, що вчора відбулася телефонна розмова між президентом США Джо Байденом і президентом Росії Володимиром Путіним, в якій йшлося про напруженість біля українських кордонів. За результатами переговорів стало відомо, що Вашингтон запропонував Москві два варіанти виходу із кризи: дипломатичний та санкційний.

Джо Байден схвалив рішення Конгресу США щодо виділення $300 млн військової допомоги Україні наступного року, з яких 75 млн виділяється на летальну зброю. При цьому загальна сума допомоги з 2014 року становила $2,5 млрд.

Росія останніми тижнями продовжувала нарощувати свої війська в анексованому Криму та поблизу кордонів України. При цьому Кремль заявив про те, що залишає право переміщувати збройні сили на своїй території на свій розсуд.

Також Росія висунула ультиматум країнам НАТО та США через посилення військової присутності та розвитку військової інфраструктури у Східній Європі та країнах Балтії. У документі Москва вимагає відмовитися від будь-якої військової діяльності в Україні, Східній Європі, на Кавказі та в Центральній Азії.