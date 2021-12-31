"Існує два варіанта". Що Байден сказав Путіну по телефону і чого вимагає Кремль

Дії Вашингтона будуть залежать від рішення, ухваленого Москвою. Тим часом Путін потребує не розмов, а результатів.

Пізно увечері 30 грудня завершилися переговори лідерів двох держав — президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна. Телефонна розмова розпочалася о 22:35 за київським часом та тривала 50 хвилин. Головною темою переговорів була ситуація навколо України, а також булои обговорені питання європейської безпеки та взаємини у форматі Росія-НАТО. За словами офіційних осіб, розмова була "серйозною і змістовною".

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Позиція Вашингтона

Джо Байден закликав свого російського колегу Володимира Путіна зробити кроки, щоб зняти напругу на українському кордоні, знову попередивши про тяжкі економічні наслідки, якщо Кремль продовжить вторгнення. Американський президент запропонував Москві два шляхи вирішення кризи: перший — дипломатичне рішення деескалації напруги, другий — економічні санкції, які супроводжуватимуться посиленням присутності американських військ на східному фланзі НАТО та збільшенням військової допомоги Україні.

Залежно від того, яке рішення ухвалить Москва, такі кроки будуть зроблені з боку Вашингтона з усіма "витратами та наслідками". Якщо Росія погодиться на дипломатичний варіант, то зі свого боку США обіцяли не розміщувати ударні наступальні озброєння в Україні.

Позиція Москви

У свою чергу Володимир Путін відповів, що запровадження нових "безпрецедентних санкцій" проти Росії стане "колосальною помилкою", яка може призвести до повного розриву відносин між двома країнами. За словами помічника президента Росії Юрія Ушакова, за останні 30 років таких помилок було скоєно чимало. Російський лідер сказав Байдену, що переговори "не повинні перерости в балаканину" і зажадав конкретних результатів, причому найближчим часом, а саме гарантій того, що НАТО не буде розширюватися на Схід.

Обидві сторони домовилися щодо проведення 10 січня зустрічі у форматі стратегічного діалогу на рівні представників МЗС. Також на 12 січня намічено засідання Ради Росія-НАТО, а на день пізніше має відбутися багатостороння зустріч на майданчику ОБСЄ.

Раніше повідомлялося, що 7 грудня лідери Росії та США провели онлайн-зустріч, під час якої президент Джо Байден висловив глибоке занепокоєння США через концентрацію Росією сил навколо України. У відповідь президент Росії висловив серйозне занепокоєння з приводу провокаційних дій Києва проти Донбасу та невиконання з боку України Мінських угод та домовленостей.