"Есть два варианта". Что Байден сказал Путину по телефону и чего требует Кремль

Действия Вашингтона будут зависеть от решения, принятого Москвой. Тем временем Путин требует не разговоров, а результатов.

Поздно вечером 30 декабря завершились переговоры лидеров двух государств — президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Телефонный разговор начался в 22:35 по киевскому времени и продолжался 50 минут. Главной темой переговоров была ситуация вокруг Украины, а также были обсуждены вопросы европейской безопасности и взаимоотношения в формате Россия-НАТО. По словам официальных лиц, разговор был "серьезным и содержательным".

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Позиция Вашингтона

Джо Байден призвал своего российского коллегу Владимира Путина предпринять шаги, чтобы снять напряжение на украинской границе, вновь предупредив о тяжелых экономических последствиях в случае, если Кремль продолжит вторжение. Американский президент предложил Москве два пути разрешения кризиса: первый — дипломатическое разрешение деэскалации напряжения, второй — экономические санкции, которые будут сопровождаться усилением присутствия американских войск на восточном фланге НАТО и увеличением военной помощи Украине.

В зависимости от того, какое решение примет Москва, таковы шаги и будут предприняты со стороны Вашингтона со всеми "издержками и последствиями". Если Россия согласится на дипломатический вариант, то со своей стороны США дали обещание не размещать ударные наступательные вооружения в Украине.

Позиция Москвы

В свою очередь Владимир Путин ответил, что введение новых "беспрецедентных санкций" против России станет "колоссальной ошибкой", которая может привести к полному разрыву отношений между двумя странами. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, за последние 30 лет таких ошибок было совершено немало. Российский лидер сказал Байдену, что переговоры "не должны перерасти в болтовню" и потребовал конкретных результатов, причем в ближайшее время, а именно — гарантий того, что НАТО не будет расширяться на Восток.

Обе стороны договорились о проведении 10 января встречи в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. Также на 12 января намечено заседание Совета Россия–НАТО, а днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что 7 декабря лидеры России и США провели онлайн-встречу, во время которой президент Джо Байден выразил глубокую озабоченность США из-за концентрации Россией сил вокруг Украины. В ответ президент России высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса и невыполнения со стороны Украины Минских соглашений и договоренностей.