Экономические и "другие" меры: Байден предупредил Путина об ответе за вторжение в Украину

Во время переговоров президенты вспомнили, как СССР и США сотрудничали во время Второй мировой войны, обсудили стратегическую стабильность, вопросы кибербезопасности и Иран. Байден выразил глубокую озабоченность из-за концентрации сил РФ вокруг Украины.

Президент США Джо Байден предупредил российского коллегу Владимира Путина о решительных экономических санкциях и других мерах в случае усиления военной напряженности на границе с Украиной. Об этом сообщил Белый дом по итогам онлайн-встречи двух президентов.

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Байден выразил глубокую озабоченность США из-за концентрации Россией сил вокруг Украины. Он ясно дал понять, что Штаты и союзники будут действовать в ответ. Оба президента поручили своим командам принимать меры в тесном сотрудничестве с союзниками и партнерами.

Кроме Украины, Путин и Байден обсудили стратегическую стабильность, вопросы кибербезопасности и проблему с Ираном.

[ + – ] Путин во время диалога с Байденом обвинял Киев в эскалации конфликта на Донбассе Фото: Kremlin.ru

Что говорят в Москве?

В релизе, который опубликовал Кремль, говорилось о реализации итогов июльского саммита в Женеве. Президенты в ходе беседы вспомнили о союзничестве двух стран в годы Второй мировой войны.

"Принесенные тогда жертвы не должны быть забыты, а само союзничество должно служить примером для выстраивания контактов и совместной работы в сегодняшних реалиях", – заявили в администрации президента РФ.

Путин обвинял Украину в невыполнении Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в "нормандском формате".

"Президент России высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса", – отметили в Кремле.

Байден акцентировал внимание на угрозе передвижения российских войск вблизи границ с Украиной.

[ + – ] Возможные направления атак РФ и Беларуси в случае военного вторжения в Украину Фото: Focus.ua

"Владимир Путин в ответ подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал", – сказано в сообщении.

Сенаторы отозвали санкции

После переговоров Путина и Байдена из проекта военного бюджета США исчез пункт о санкциях по газопроводу "Северный поток – 2".

Американские законодатели решили не вводить санкции против 35 россиян из окружения президента России Владимира Путина. речь идет о российском премьере Михаиле Мишустине и пресс-секретаре Кремля Дмитрие Пескове.

В бюджете заложили увеличенную военную помощь Украине и $4 млрд на сдерживание РФ.

Байден и Путин общались в закрытом режиме. Для журналистов показали только обмен приветствиями между двумя президентами.

Фокус также писал, что Байден поговорит по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским после диалога с Путиным.