Без прорыва и конструктива. Почему Байден и Путин не договорились по Украине

Президенты США и РФ пока не готовы предметно обсуждать украинский вопрос. Хотя эта тема остается ключевой.

Встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина стала сенсацией на международной арене. После выборов в Штатах отношения между странами испортились, масла в огонь подлил и сам Байден, назвав российского коллегу убийцей.

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Глава Кремля решил удивлять не словами, а поступками. Поэтому под видом военных учений стянул войска к границе с Украиной. В мире это восприняли как эскалацию конфликта и намерения РФ вновь начать военные действия на территории Украины. Белый дом решил не испытывать судьбу – Байден предложил Путину встретиться и обсудить болезненные вопросы.

Местом выбрали нейтральную территорию – Швейцарию. Здесь же, в Женеве, в 1985 году встречались лидер СССР Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган, сделавшие первый шаг к окончанию "холодной войны". Нынешние политики попытались сделать то же самое. Но получилось ли у них, и с чем осталась Украина, разбирался Фокус.

Дружба с ножом за спиной

Переговоры Байдена и Путина начались в два часа дня. Каждого сопровождала делегация: лидер США пожаловал с госсекретарем Энтони Блинкеном, а президент РФ – с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Перед стартом официальной части политики обменялись подарками (Путин подарил Байдену расписанный под хохлому письменный набор "Москва", а Байден Путину — солнечные очки модели "Авиатор", сделанные по спецзаказу, и хрустальную статуэтку американского бизона), но положительно это на исход встречи не повлияло. Из запланированных пяти часов общались лишь три.

Общей пресс-конференции у лидеров стран не было, каждый вышел к журналистам отдельно. Обошлись и коротким совместным заявлением, которое было опубликовано на сайте Белого дома и Кремля. В трех абзацах лишь выложена позиция сторон недопустимости ядерной войны.

"Для достижения этих целей Россия и США в ближайшее время запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Посредством такого диалога мы стремимся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков", — говорится в сообщении.

Намного общительней президенты были с журналистами. Первым вышел Путин. И ему сразу задали вопрос об Украине. Говорить он много не захотел, сообщив, что новых обязательств по решению конфликта в Украине не брал, тему вступления в НАТО даже нет смысла обсуждать, а предложенной украинской стороной план урегулирования конфликта РФ не устраивает. И предположил, что Вашингтон также поддерживает выполнение минских соглашений.

Несколько раз Путин подчеркнул, что РФ и США – это ядерные государства. Также он отбросил обвинения в кибератаках российских хакеров в отношении Штатов, отметив, что доказательства причастности россиян отсутствуют.

Российский лидер между строк признал, что ему не понравились прозвучавшие ранее оскорбления Байдена. Этот момент явно обсуждался, и американской стороне пришлось оправдываться.

Большим достижением для стран стала договоренность о возвращении послов в Вашингтон и Москву. Также президенту России пришлось вновь отвечать на вопросы об осужденном политике Алексее Навальном, которого хозяин Кремля отказывается называть по имени.

Байден в разговоре с журналистами подчеркнул, что если оппозиционер умрет в тюрьме, то Россию ждут "разрушительные последствия".

Американский лидер также вспомнил об Украине. Он подчеркнул, что Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность нашего государства. "Мы продолжаем прилагать усилия в дипломатии по Минским соглашениям", — добавил Байден.

Он считает, что экономика РФ не в наилучшем состоянии, поэтому воевать со США нет смысла. Но это не прекратить попыток Путина продемонстрировать свою военную готовность и заявлений, что американцы хотят напасть.

В целом президенты назвали встречу конструктивной. Лидеры признались, что не успели все обговорить, хотя сами же сократили встречу на два часа. Но каждая из сторон предупредила, что будет, если кто-то попытается напрямую начать войну. По итогам можно говорить, что "холодная война" между государствами продолжится.

Прорыва по украинскому вопросу нет

Об Украине во время пресс-конференций было сказано мало и ничего нового. Хотя эта тема была ключевой в разговоре политиков, уверен дипломат Сергей Солодкий.

"В принципе никто не ожидал значительных прорывов по результатам этой встречи. Ожиданием максимум было то, что Путин должен был пойти на уступки, проявить свою конструктивную позицию касательно своей агрессии против Украины, принять меры по возобновлению суверенитета и территориальной целостности страны. Очевидно, что такой план максимум был нереальным. Никто в него не верил", — комментирует Фокусу эксперт.

Поэтому реализовался план минимум — лидеры должны были поговорить более-менее в спокойной обстановке, рассказать, как они видят развитие международных и двухсторонних проблем. Ясно, что ни Москва, ни Вашингтон не будут менять своих подходов во внешней политике. Все остались при своих интересах. Единственное достижение, на которое обращают внимание, — эта встреча неким способом способствует деэскалации напряжения между Западом и Россией, которое возникло искусственным путем . Но это не означает, что эскалации больше не произойдет.

"Украина была среди приоритетов. Но ей не уделялось много внимания, потому что она была одной из многих тем, касательно которых произошли недопонимания между Вашингтоном и Москвой. Стороны просто повторили свои позиции. Путин публично заявил, что он фактически не готов на компромисс. Он воспринимает минские договоренности, как и раньше. В приоритет он ставит политический блок договоренностей, о безопасности он умалчивает", — добавил Солодкий.

Петр Олещук, политический эксперт, считает, что никаких согласованных позиций по Украине в конечном счете никто так и не получил. Потому что вопрос Украины является, пожалуй, одним из самых сложных. Поэтому логично, что во время встречи президенты сосредоточились на тех вопросах, где какие-то определенные договоренности возможны здесь и сейчас, а не на тех, где такие договоренности маловероятны.

Спикеры не думают, что США будут принуждать Украину к выполнению минских договоренностей на условиях России. Но также сомнительно, что американцы рассматривают возможность включиться полностью в вопрос разрешения конфликта на Донбассе.

В июле планируется встреча Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Возможно, при личном общении лидеры стран смогут больше обсудить озвученное в Швейцарии. Киев готов к тому, что конструктива услышать не удастся. Поэтому Зеленский в интервью иностранным СМИ постоянно напоминает о возможности Третьей мировой войны. И если мир откажется помогать Украине, ей придется справляться самой. Но не все останутся довольны.