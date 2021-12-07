Байден проведет беседу с Зеленским после переговоров с Путиным, — ОП

Президент Украины услышит от американского коллеги детали его сегодняшнего разговора с российским лидером.

Президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с главой украинского государства Владимиром Зеленским после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, а не до, как ранее передавали СМИ. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

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"Было договорено провести телефонный разговор Владимира Зеленского и Джозефа Байдена после переговоров между президентами Соединенных Штатов и России", — заявили в представительстве главы государства.

Помимо этого ОП поделился подробностями разговора президента Украины с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном, который состоялся в понедельник, 6 декабря, в преддверии переговоров Байдена с Путином. Так, Зеленский заявил, что у процесса мирного урегулирования конфликта с РФ нет альтернатив. Стороны обсудили шаги, которые предпринимает Киев для его активизации.

Президент сообщил главе Госдепа о ситуации на украинских границах, а также поблагодарил за серьезную поддержку со стороны США. В разговоре был поднят вопрос важности сохранения санкций в отношении РФ до возвращения оккупированных территорий Донбасса и Крыма под контроль украинского правительства.

В ходе разговора Зеленский и Блинкен также обсудили важность усиления взаимодействия между Украиной и США в вопросах безопасности — этот шаг может помочь сдержать агрессию РФ, добавили в ОП.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова" сообщил, что Байден во время беседы с Зеленским поделится деталями его переговоров с президентом РФ. По словам дипломата, у Киева с Вашингтоном "наладился очень откровенный диалог" по этому вопросу за текущий год.

[ + – ] Кулеба о переговорах Зеленского с Байденом с 6:52

Напомним, переговоры Байдена и Путина пройдут сегодня вечером в формате видеоконференции. Стороны обсудят ситуацию, которая развивается вокруг повышенной концентрации российских войск у границ Украины.

Тем временем СМИ сообщали о готовности Вашингтона применить серьезные экономические санкции в отношении РФ в случае вторжения на украинскую территорию. В частности, речь идет об отключении России от межбанковской системы SWIFT.