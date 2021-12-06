Зеленский "согласовал позиции" с Блинкеном перед встречей Байдена и Путина
Президент Украины поблагодарил госсекретаря США за поддержку Киева, стороны договорились действовать вместе.
Президент Украины Владимир Зеленский "согласовал позиции" с госсекретарем США Энтони Блинкеном перед видеовстречей президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Об этом сообщил Зеленский в Twitter.
Беседу провели по телефону.
"Договорились и далее действовать совместно и скоординированно", — отметил Зеленский по итогам диалога.
Глава государства поблагодарил госсекретаря США за поддержку суверенитета Украины.
"Ничего об Украине без Украины", — добавил глава государства.
Блинкен не комментировал в своем Twitter итоги разговора с Зеленским, а пресс-служба Госдепартамента США не публиковала детали беседы.
Напомним, что Джо Байден 7 декабря проведет видеовстречу с Путиным. Президенты хотят поговорить о ситуации на границе Украины и РФ.
Американские сенаторы предостерегли Россию от нападения на Украину. Военное вторжение будет исторической ошибкой Кремля, отмечал сенатор от штата Коннектикут Крис Мерфи.
По данным британского издания The Independent, перед встречей с Путиным Байден поговорит с Зеленским.