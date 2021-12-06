Зеленский "согласовал позиции" с Блинкеном перед встречей Байдена и Путина

Президент Украины поблагодарил госсекретаря США за поддержку Киева, стороны договорились действовать вместе.

Президент Украины Владимир Зеленский "согласовал позиции" с госсекретарем США Энтони Блинкеном перед видеовстречей президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Об этом сообщил Зеленский в Twitter.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

Беседу провели по телефону.

"Договорились и далее действовать совместно и скоординированно", — отметил Зеленский по итогам диалога.

Глава государства поблагодарил госсекретаря США за поддержку суверенитета Украины.

"Ничего об Украине без Украины", — добавил глава государства.

Блинкен не комментировал в своем Twitter итоги разговора с Зеленским, а пресс-служба Госдепартамента США не публиковала детали беседы.

Напомним, что Джо Байден 7 декабря проведет видеовстречу с Путиным. Президенты хотят поговорить о ситуации на границе Украины и РФ.

Американские сенаторы предостерегли Россию от нападения на Украину. Военное вторжение будет исторической ошибкой Кремля, отмечал сенатор от штата Коннектикут Крис Мерфи.

По данным британского издания The Independent, перед встречей с Путиным Байден поговорит с Зеленским.