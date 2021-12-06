Зеленський "погодив позиції" з Блінкеном перед зустріччю Байдена та Путіна

Президент України подякував держсекретарю США за підтримку Києва, сторони домовилися діяти разом.

Президент України Володимир Зеленський "погодив позиції" з держсекретарем США Ентоні Блінкеном перед відеозустрічею президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна. Про це повідомив Зеленський у Twitter.

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Розмову провели телефоном.

"Домовилися й надалі діяти спільно та скоординовано", — зазначив Зеленський за підсумками діалогу.

Глава держави подякував держсекретарю США за підтримку суверенітету України.

"Нічого про Україну без України", — додав глава держави.

Блінкен не коментував у своєму Twitter підсумки розмови із Зеленським, а пресслужба Держдепартаменту США не публікувала деталі бесіди.

Нагадаємо, що Джо Байден 7 грудня проведе відеозустріч із Путіним. Президенти хочуть поговорити про ситуацію на кордоні України та РФ.

Американські сенатори застерегли Росію від нападу України. Військове вторгнення буде історичною помилкою Кремля, зазначав сенатор від штату Коннектикут Кріс Мерфі.

За даними британського видання The Independent, перед зустріччю з Путіним Байден поговорить із Зеленським.