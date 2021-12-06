Україна стане для РФ "новим Афганістаном" У Сенаті США попередили про "історичну помилку"

За словами сенаторки-республіканки Джоні Ернст, Байден у спілкуванні з Путіним має бути "максимально сильним" і показати, що США на боці України.

Україна може стати "новим Афганістаном" для Росії, якщо Кремль накаже піти в наступ. Про це сказав в інтерв'ю американському каналу CNN глава підкомітету Сенату США з міжнародних відносин і боротьби з тероризмом, сенатор від штату Коннектикут Кріс Мерфі.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Дозвольте мені сказати: якщо Росія все ж таки вирішить рухатися далі, це буде помилка історичного масштабу для Москви", — заявив Мерфі.

[ + – ] Україна може стати "новим Афганістаном" для Росії, — відео

За словами сенатора-демократа, зараз у Сенаті є поправка, завдяки якій Сполучені Штати зможуть "значно збільшити обсяги постачання летальної допомоги".

Кріс Мерфі сподівається на плідну розмову 7 грудня між президентом США Джо Байденом і його російським колегою Володимиром Путіним. Співрозмовники насамперед обговорять напружену військову ситуацію на українському кордоні.

Українську тематику перед бесідою Байдена та Путіна обговорювали на каналі Fox News. Сенаторка-республіканка Джоні Ернст закликала американського лідера бути "дуже чітким і сильним" у спілкуванні з Путіним.

[ + – ] Джонні Ернст вважає, що Байден у розмові з Путіним має говорити про захист України Фото: The New York Times

"Він має сказати Путіну, що США не дозволять продовжити проєкт "Північний потік-2". Нам потрібно, щоб він (Путін) знав і розумів, що ми захистимо Україну та надамо їй допомогу", — зазначила вона.

Нагадаємо, що американська газета The Washington Post писала про плани РФ стягнути до українського кордону майже 175 тисяч солдатів.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що Росія може вторгнутися до України наприкінці січня наступного року.

У зв'язку з підвищеною військовою небезпекою Резніков закликав Канаду, США та Велику Британію надіслати в Україну сотні військових інструкторів, щоб "не було надто пізно".