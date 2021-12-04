Чотири фронти та 175 тис. військових, – The Washington Post про можливий наступ Росії на Україну

За інформацією американської розвідки, поблизу українських кордонів сфокусовано близько 50 російських батальйонно-тактичних груп, але ця цифра буде збільшена до 100. Також планується перекидання нових танкових та артилерійських частин. Карту поетапного наступу РФ на Україну опублікувало видання BILD.

Американська розвідка виявила, що Кремль планує наступ на кількох фронтах вже на початку 2022 року за участю до 175 тисяч військовослужбовців, повідомляє The Washington Post з посиланням на інформацію від офіційних осіб США та документи розвідки.

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Видання наголошує, що Росія, спрямовуючи війська до кордону з Україною, піднімає градус напруги, щоб вибити у Вашингтона гарантії того, що Україна не вступить до НАТО, а сам Альянс утримається від військових дій на території цієї країни та навколо неї. Це питання може обговорюватися між Володимиром Путіним та Джо Байденом вже наступного тижня під час відеозустрічі.

"Російські плани передбачають військовий наступ на Україну вже на початку 2022 року з масштабом сил, що вдвічі перевищує той, який ми бачили минулої весни під час раптових навчань Росії біля кордонів України. Плани включають широке пересування 100 батальйонних тактичних груп чисельністю близько 175 000 осіб, а також бронетехніку, артилерію та техніку", – заявив журналістам The Washington Post на умовах анонімності представник адміністрації Байдена.

Американська розвідка опублікувала не лише інформацію про кількість військових сил біля кордонів України, а й супутникові знімки. На кадрах видно, що зараз війська РФ зосереджені у чотирьох місцях. На даний момент розгорнуто 50 бойових батальйонно-тактичних груп, а також недавно прибули додаткові танки та артилерія.

[ + – ] Карта американської розвідки з локаціями розташування російських військ та військової техніки біля кордонів України Фото: trump2

Якщо за українськими оцінками, біля кордонів із РФ – близько 94 тисяч російських військових, то американська розвідка називає цифру 70 тисяч і прогнозує нарощування до 175 тисяч.

Про те, що Росія нарощує війська на кордоні з Україною та має план серйозних агресивних дій проти України, говорив під час поїздки до Європи держсекретар США Ентоні Блінкен. Він попереджає, що у разі вторгнення Росія зіткнеться з "серйозними наслідками", про що сказав і на зустрічі з главою російського МЗС Сергієм Лавровим, а американський президент Джо Байден наголосив, що вже працює над посиленням заходів проти РФ у разі, якщо та піде війною на Україну.

"Я збираю воєдино те, що, як я вважаю, буде найбільш повним і значущим набором ініціатив, щоб Путіну було дуже, дуже важко йти вперед і робити те, що люди побоюються, що він може зробити", – заявив глава Білого дому.

Раніше журналісти CNN також повідомляли про те, що Росія готова до "швидкого та негайного вторгнення", про що свідчать не лише нарощування кількості бійців та військової техніки, а й розгортання медпідрозділів, та запаси палива для заправки військової техніки, достатні для "затяжного конфлікту". Однак у контексті нападу йдеться про період від 7-10 днів до місяця.

Журналісти зазначають, що західні політики готові підтримати Україну у протистоянні з Росією, проте брати участь у військовому конфлікті не хочуть, про що чудово знають у Кремлі.

Про вторгнення, і навіть поетапний план агресії Росії щодо України написало і німецьке видання BILD із посиланням на свої джерела серед держслужбовців. Зазначається, що Путін готується захопити 2/3 території України і "план-максимум" у нього вже готовий. Питання лише в тому, чи буде його реалізовано.

[ + – ] Можливий сценарій нападу Росії на Україну від BILD Фото: bild.de

За словами представника служби безпеки, на якого посилається видання, Росія одночасно атакує з північного Криму через окуповані території на сході та з півночі наприкінці січня – на початку лютого.

Раніше командувач британських військ генерал Нік Картер заявив, що бійці НАТО повинні бути готові до війни з РФ.

Нагадаємо, наприкінці листопада незалежні дослідники із Conflict Intelligence Team розповіли, де саме Росія накопичувала військову техніку для можливого вторгнення в Україну. Також повідомлялося, що президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив готовність підтримати Росію у майбутньому конфлікті. Профільні експерти розповіли Фокусу, чи потрібно сприймати ці слова серйозно, і де можливий другий фронт.