В очікуванні війни. Навіщо Україні іноземні солдати та якої допомоги чекати від Заходу

Генерал Нік Картер, командувач британських військ, заявляє, що бійці НАТО мають бути готові до війни з РФ. Американські та британські розвідники вважають, що з великою ймовірністю Росія найближчим часом нападе на Україну. Військове керівництво нашої країни спочатку заперечувало це, але згодом погодилося з оцінками західних партнерів.

Військово-морські сили України провели у Чорному морі спільні навчання з кораблями США, Туреччини та Румунії за стандартами НАТО. Ця новина сильно напружила Росію на тлі активних заяв розвідки США про те, що РФ готує військове загострення з Україною.

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Розмови про ескалацію на російсько-українському кордоні тривають уже кілька тижнів. Головними постачальниками тривожних новин є американці, які розглядають можливість відправити в Україну військових радників та озброєння. З їхньої подачі Великобританія і Швеція пообіцяли надіслати нам кілька сотень іноземних солдатів для навчань.

Неоднозначна ескалація: Росія готується до вторгнення?

Наприкінці жовтня — початку листопада авторитетні американські ЗМІ з посиланням на джерела в розвідці США повідомили про підготовку вторгнення російських військ на територію України. Занепокоєння висловили Єнс Столтенберг, генсекретар НАТО, та Ентоні Блінкен, держсекретар США. Лора Купер, заступниця помічника голови Пентагону в справах Росії, України та Євразії, закликала всіх союзників США надати Україні летальну зброю. Вашингтон попередив Москву про серйозні наслідки у разі спроби атакувати Україну.

"Ми показуємо Росії, що будь-яка агресія з її боку матиме наслідки", — повідомила Крістіна Квін, тимчасова повірена у справах США в Україні.

Завдяки спільним військовим маневрам підрозділи ЗСУ освоюють нові методики та потроху отримують зразки сучасної зброї.

Занепокоєння американців поділяють у Великій Британії. Генерал Нік Картер, командувач британських військ, заявив, що бійці НАТО мають бути готові до війни з Росією. А британський щоденний таблоїд The Мirror із посиланням на джерела повідомив, що Великобританія у разі військової загрози готова перекинути в Україну 600 військовослужбовців спеціального призначення.

З Євросоюзу пролунали стриманіші заяви. Жозеп Боррель, Верховний представник ЄС із закордонних справ і безпеки, зазначив, що Україна з ЄС не має військового альянсу, тому ми можемо розраховувати лише на політичну, дипломатичну та фінансову допомогу. При цьому у Швеції повідомили, що готові перекинути своїх військовослужбовців в Україну в межах навчальної місії під керівництвом ЄС. Запропонували провести таку місію і країни Балтії у зв'язку із загостренням ситуації на українському кордоні.

У Києві на заяви західних партнерів реагували неоднозначно. Поки американці били на сполох, повідомляючи про війну Росії з Україною, що готується, в Генштабі ЗСУ інформацію про нарощування військової напруги на наших кордонах спростовували, а пізніше повідомили, що ескалація можлива наприкінці грудня — на початку січня, але хвилюватися немає про що, тому що в нас усе під контролем. За останньою інформацією Кирила Буданова, голови Головного управління розвідки (ГРУ) Міноборони України, Росія може напасти наприкінці січня — на початку лютого 2022 року.

[ + – ] Не райдужний прогноз. За словами голови ГРУ Кирила Буданова, війна може розпочатися на сході України, в Одесі та Маріуполі Фото: Getty Images

Олексій Резніков, голова Міноборони, пояснював журналістам, що різна інформація про події на кордоні пов'язана з тим, що наша розвідка, на відміну від західної, інакше оцінює ризики. За вісім років війни українці звикли до загрози та сприймають те, що відбувається на російсько-українському кордоні, спокійно.

"Ми просто вже готові, а для них [Заходу] це стало трохи несподівано", — пояснив міністр в інтерв'ю "Голосу Америки".

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Коли Путін нападе. Чи реальна велика війна з РФ і чому вона стане катастрофою для Кремля

В РФ інформацію щодо підготовки війни з Україною спростовують. Дмитро Пєсков, прессекретар Путіна, називає публікації в американських ЗМІ вкиданнями і звинувачує Україну в підготовці провокацій під прикриттям спільних навчань з НАТО, які проходили в Чорному морі.

"Україна накачується натовськими озброєннями. Американці й інші члени НАТО надсилають туди найновішу зброю, новітні системи озброєнь. Усе це надихає, звичайно, гарячі голови в Україні на те, щоб думати, як би в умовах пробуксування мінських домовленостей спробувати вирішити проблему Донбасу силовими методами, тобто зробити ще один крок у бік чергової катастрофи", — сказав Пєсков.

Наші навчання лякають Росію. Як і озброєння НАТО

Озброєння НАТО, яке ми освоюємо під час спільних навчань з американцями й іншими членами Альянсу, є одним із небагатьох варіантів реальної допомоги, яку Україна може отримати від Заходу в разі відкритої війни з Росією. Воювати за нас ніхто не стане, кажуть експерти, надто високі ризики втягнути світ у масштабну війну із застосуванням ядерної зброї, незважаючи на гучні заяви з боку американців і британців щодо готовності стати за нас горою.

"Захід не хоче великої війни, тому вони б'ють у дзвони", — каже Фокусу Ігор Романенко, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ. За словами експерта, заяви британців про те, що нам надішлють 600 військових у разі загострення відносин з РФ, скоріше морально-психологічна підтримка. Тому що 600 військових — це крапля у морі. Те саме стосується шведів, які згодні надіслати своїх солдатів на навчання.

З боку США це найвищий пілотаж. Російське озброєння може потрапити для посилення України, тим більше ми маємо базу для обслуговування цих пристроїв. військовий експерт Олег Жданов

"Британія готова надати до 200 спецназівців і 400 десантників — це батальйон спеціального призначення. Це не про війну. Навряд чи їх відправлять в ООС. Це не ті війська, які сидітимуть в окопах і воюватимуть, а диверсійно-розвідувальну діяльність ми не ведемо з 27 липня 2020 року, коли оголосили припинення вогню", — розмірковує Олег Жданов, військовий експерт. За його словами, британці можуть прибути сюди для захисту об'єктів інфраструктури, які належать короні, наприклад, посольства. Також вони можуть надати нам допомогу в охороні держчиновників, наприклад президента, про що не повідомлятимуть публічно.

Спільні навчання українських військових із НАТО, які викликають роздратування у російської сторони, проводять не перший десяток років, але з початку військових дій на сході України у 2014 році вони набули нової актуальності. За словами Олега Жданова, завдяки спільним військовим маневрам підрозділи ЗСУ освоюють нові методики та потроху отримують зразки сучасної зброї.

"Ми за безпілотниками дуже сильно пішли вперед. Росія стурбована, в них немає аналогів. У нас не тільки Байрактари (Bayraktar TB2), наступного року будуть Акінчі (Bayraktar AKINCI) — це турецько-український безпілотник, він крутіший за Байрактари ТВ2, ще MIUS може з'явитися [перший реактивний турецький безпілотник, який літатиме з надзвуковою швидкістю на великій висоті. Перший політ запланований у 2023 році], він теж турецько-український, вони двигуни в нас для них купують. Ми різко пішли вперед. В РФ досі безпілотники "Орлани" та "Форпости" запускають з рогатки", — зазначає експерт. Жданов додає, що Росія має проєкт "Мисливець" — маленький реактивний безпілотник, подібний до Байрактара. Але його лише ставлять на крило.

[ + – ] Опитування американців щодо підтримки військової допомоги Україні Фото: Людмила Лисак (інфографіка)

Оскільки в Україні заборонено розміщувати іноземні військові бази, закордонних військових щоразу допускають на територію нашої країни спеціальним законом за поданням президента. У 2015 році ми провели п'ять навчань за участю іноземних підрозділів, у 2016-му — чотири, у 2017-му — п'ять, у 2018-му — п'ять, у 2019-му — шість, у 2020 році Верховна Рада схвалила п'ять багатонаціональних військових маневрів на території України. У 2021 році провели сім навчань. Крім того, у межах розширеного партнерства з НАТО, яке Україна отримала у 2020 році, у нас цілий рік працюють інструктори з Канади та США. Вони тренують підрозділи ЗСУ, навчаючи їх навичкам ведення бойових дій, що застосовуються у країнах Альянсу.

"З Великобританією ми будуємо москітний флот, із Туреччиною — корвети. Ми вчимося воювати на натовському озброєнні, і це лякає РФ, вони розуміють, що якщо почнуться масові поставки озброєння в Україну в разі конфлікту, то нас не доведеться переучувати, ми будемо готові воювати", — резюмує Жданов.

Велика гра. У війні з Росією рахунок пішов на тижні?

20 листопада американські ЗМІ з посиланням на розвідку США заявили, що військовий наступ РФ на Україну розпочнеться за кілька тижнів.

Наступного дня Кирило Буданов, голова ГРУ Міноборони України, поспішив повідомити американські медіа, що Росія планує атаку наприкінці січня — на початку лютого 2022-го. Буданов додав, що масштабні військові дії можуть розпочатися на сході України, Одесі та Маріуполі, а також із боку Білорусі. Перш ніж розв'язати війну, Росія проведе низку психологічних операцій, які дестабілізують процеси всередині країни та налаштують людей проти уряду. Серед головних напрямів — "вагнергейт", протести проти вакцинації від коронавірусу й інші мітинги, які продемонструють, що "влада зрадила народ".

Генерал Нік Картер, командувач британських військ, заявив, що бійці НАТО мають бути готові до війни з Росією

Нинішнє нагнітання російсько-українського конфлікту має кілька причин, кажуть експерти. Перший — Росія справді готує масштабний напад на Україну, і тоді влада має мобілізувати всі сили всередині країни, щоб дати бій. І тут спокій з боку керівництва нашої країни викликає підозру.

"Мене непокоїть, що українська влада не готова до подібних викликів", — каже Фокусу Віктор Таран, політичний експерт. За його словами, Банкова звикла позиціонувати себе вісником добрих новин, через що суспільство дезорганізовано різними заявами від керівництва країни, зокрема військового керівництва.

Друга причина, чому посилилася ймовірність військової загрози на нашому кордоні — політичний шантаж. Ведеться велика гра перед онлайн-зустріччю Путіна з Джо Байденом, до якої, за словами МЗС РФ, ґрунтовно готуються. Україна, як зазначають експерти, є одним з інструментів шантажу та торгів. На це вказує остання інформація з американських ЗМІ про те, що керівництво США готове відправити в Україну військових радників та озброєння через загострення ситуації на нашому кордоні. За даними CNN, до нового пакету допомоги Україні можуть увійти протитанкові комплекси Javelin, системи протиповітряної оборони Stinger, міномети, а також куплені США в РФ російські вертольоти Мі-17, які мали передати в Афганістан. "З боку США це вищий пілотаж. Російське озброєння може потрапити для посилення України, тим більше, в нас є база для обслуговування цих пристроїв", — коментує Жданов, додаючи, що американці грають на підвищення ставок.

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Довіряй, але перевіряй. Чому Захід лякає Україну війною, яка триває вже 7 років

Крім того, за допомогою військової загрози Росія тисне на західні країни, щоб прискорити переговори щодо сертифікації "Північного потоку-2", а також намагається переконати Захід у тому, що Україна має виконувати мінські угоди на російських умовах і вести прямі переговори з терористами, про що стало відомо з нещодавнього дипломатичного листування РФ з Німеччиною та Францією, опублікованого главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

І хоча Київ у цій складній грі задовольняється підтримкою Заходу, загроза війни не має бути порожнім звуком, який може використовуватись для виправдання внутрішніх проблем.