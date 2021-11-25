В ожидании войны. Зачем Украине иностранные солдаты и какой помощи ждать от Запада

Генерал Ник Картер, командующий британскими войсками, заявляет, что бойцы НАТО должны быть готовы к войне с РФ. Американские и британские разведчики считают, что с большой долей вероятности Россия в ближайшее время нападет на Украину. Военное руководство нашей страны сначала отрицало это, но позже согласилось с оценками западных партнеров.

Военно-морские силы Украины провели в Черном море совместные учения с кораблями США, Турции и Румынии по стандартам НАТО. Эта новость сильно напрягла Россию на фоне активных заявлений разведки США о том, что РФ готовит военное обострение с Украиной.

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Разговоры об эскалации на российско-украинской границе продолжаются уже несколько недель. Главными поставщиками тревожных новостей выступают американцы, которые рассматривают возможность отправить в Украину военных советников и вооружение. С их подачи Великобритания и Швеция пообещали прислать нам несколько сотен иностранных солдат для учений.

Неоднозначная эскалация: Россия готовится к вторжению?

В конце октября — начале ноября авторитетные американские СМИ со ссылкой на источники в разведке США сообщили о готовящемся вторжении российских войск на территорию Украины. Озабоченность высказали Йенс Столтенберг, генсекретарь НАТО, и Энтони Блинкен, госсекретарь США. Лора Купер, заместительница помощника главы Пентагона по делам России, Украины и Евразии, призвала всех союзников США предоставить Украине летальное оружие. Вашингтон предупредил Москву о серьезных последствиях в случае попытки атаковать Украину.

"Мы показываем России, что любая агрессия с ее стороны будет иметь последствия", — сообщила Кристина Квин, временная поверенная в делах США в Украине.

Благодаря совместным военным маневрам подразде­ления ВСУ осваивают новые методики и понемногу получают образцы современного оружия

Обеспокоенность американцев разделяют в Великобритании. Генерал Ник Картер, командующий британскими войсками, заявил, что бойцы НАТО должны быть готовы к войне с Россией. А британский ежедневный таблоид The Мirror со ссылкой на источники сообщил, что Великобритания в случае военной угрозы готова перебросить в Украину 600 военнослужащих специального назначения.

Из Евросоюза прозвучали более сдержанные заявления. Жозеп Боррель, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности, отметил, что у Украины с ЕС нет военного альянса, поэтому мы можем рассчитывать только на политическую, дипломатическую и финансовую помощь. При этом в Швеции сообщили, что готовы перебросить своих военнослужащих в Украину в рамках учебной миссии под руководством ЕС. Предложили провести такую миссию и страны Балтии, в связи с обострением ситуации на украинской границе.

В Киеве на заявления западных партнеров реагировали неоднозначно. Пока американцы били в набат, сообщая о готовящейся войне России с Украиной, в Генштабе ВСУ информацию о наращивании военного напряжения на наших границах опровергали, а позже сообщили, что эскалация возможна в конце декабря — начале января, но волноваться не о чем, так как у нас все под контролем. По последней информации Кирилла Буданова, главы Главного управления разведки (ГРУ) Минобороны Украины, Россия может напасть в конце января — начале февраля 2022 года.

[ + – ] Не радужный прогноз. По словам главы ГРУ Кирилла Буданова, война может начаться на востоке Украины, в Одессе и Мариуполе Фото: Getty Images

Алексей Резников, глава Мин­о­бороны, объяснял журналистам, что разная информация о событиях на границе связана с тем, что наша разведка, в отличие от западной, иначе оценивает риски. За восемь лет войны украинцы привыкли к угрозе и воспринимают происходящее на российско-украинской границе спокойно.

"Мы просто уже готовы, а для них [Запада] это стало немного неожиданно", — объяснил министр в интервью "Голосу Америки".

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Когда Путин нападет. Реальна ли большая война с РФ и почему она станет катастрофой для Кремля

В РФ информацию о подготовке войны с Украиной опровергают. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, называет публикации в американских СМИ вбросами и обвиняет Украину в готовящихся провокациях под прикрытием совместных учений с НАТО, которые проходили в Черном море.

"Украина накачивается натовскими вооружениями. Американцы и другие члены НАТО посылают туда новейшее оружие, новейшие системы вооружений. Все это вдохновляет, конечно, горячие головы в Украине на то, чтобы думать, как бы в условиях пробуксовки минских договоренностей попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами, то есть сделать еще один шаг в сторону очередной катастрофы", — сказал Песков.

Наши учения пугают Россию. Как и вооружение НАТО

Вооружение НАТО, которое мы осваиваем во время совместных учений с американцами и другими членами Альянса, — один из немногих вариантов реальной помощи, которую Украина может получить от Запада в случае открытой войны с Россией. Воевать за нас никто не станет, говорят эксперты, слишком высоки риски втянуть мир в масштабную войну с применением ядерного оружия, несмотря на громкие заявления со стороны американцев и британцев о готовности встать за нас горой.

"Запад не хочет большой войны, поэтому они бьют в колокола", — говорит Фокусу Игорь Романенко, экс-замначальника Генштаба ВСУ. По словам эксперта, заявления британцев о том, что нам пришлют 600 военных в случае обострения отношений с РФ, скорее морально-психологическая поддержка. Потому что 600 военных — это капля в море. То же касается шведов, которые согласны прислать своих солдат на учения.

Со стороны США это высший пилотаж. Российское вооружение может попасть для усиления Украины, тем более у нас есть база для обслужи­вания этих устройств военный эксперт Олег Жданов

"Британия готова предоставить до 200 спецназовцев и 400 десантников — это батальон специального назначения. Это не про войну. Вряд ли их отправят в ООС. Это не те войска, которые будут сидеть в окопах и воевать, а диверсионно-разведывательную деятельность мы не ведем с 27 июля 2020 года, когда объявили прекращение огня", — рассуждает Олег Жданов, военный эксперт. По его словам, британцы могут прибыть сюда для защиты объектов инфраструктуры, принадлежащих короне, например посольства. Также они могут оказать нам помощь в охране госчиновников, например президента, о чем не будут сообщать публично.

Совместные учения украинских военных с НАТО, которые вызывают раздражение у российской стороны, проводят не первый десяток лет, но с начала военных действий на востоке Украины в 2014 году они получили новую актуальность. По словам Олега Жданова, благодаря совместным военным маневрам подразделения ВСУ осваивают новые методики и понемногу получают образцы современного оружия.

"Мы по беспилотникам здорово ушли вперед. Россия обеспокоена, у них нет аналогов. У нас не только Байрактары (Bayraktar TB2), в следующем году будут Акинчи (Bayraktar AKINCI) — это турецко-украинский беспилотник, он круче Байрактара ТВ2, еще MIUS может появиться [первый реактивный турецкий беспилотник, который будет летать со сверхзвуковой скоростью на большой высоте. Первый полет запланирован в 2023 году], он тоже турецко-украинский, они двигатели у нас для них покупают. Мы резко ушли вперед. В РФ до сих пор беспилотники "Орланы" и "Форпосты" запускают из рогатки", — отмечает эксперт. Жданов добавляет, что у России есть проект "Охотник" — маленький реактивный беспилотник, подобный Байрактару. Но его только ставят на крыло.

[ + – ] Опрос американцев о поддержке военной помощи Украине Фото: Людмила Лысак (инфографика)

Так как в Украине запрещено размещать иностранные военные базы, зарубежных военных каждый раз допускают на территорию нашей страны специальным законом по представлению президента. В 2015 году мы провели пять учений с участием иностранных подразделений, в 2016-­м­ — четыре, в 2017-м — пять, в 2018-м — пять, в 2019-м — шесть, в 2020 году Верховная Рада одобрила пять многонациональных военных маневров на территории Украины. В 2021 году провели семь учений. Кроме того, в рамках расширенного партнерства с НАТО, которое Украина получила в 2020 году, у нас круглый год работают инструкторы из Канады и США. Они тренируют подразделения ВСУ, обучая их навыкам ведения боевых действий, которые применяются в странах Альянса.

"С Великобританией мы строим москитный флот, с Турцией — корветы. Мы учимся воевать на натовском вооружении, и это пугает РФ, они понимают, что если начнутся массовые поставки вооружения в Украину в случае конфликта, то нас не придется переучивать, мы будем готовы воевать", — резюмирует Жданов.

Большая игра. В войне с Россией счет пошел на недели?

20 ноября американские СМИ со ссылкой на разведку США заявили, что военное наступление РФ на Украину начнется через несколько недель.

На следующий день Кирилл Буданов, глава ГРУ Минобороны Украины, поспешил сообщить американским медиа, что Россия планирует атаку в конце января — начале февраля 2022-го. Буданов добавил, что масштабные военные действия могут начаться на востоке Украины, в Одессе и Мариуполе, а также со стороны Беларуси. Прежде чем развязать войну, Россия проведет ряд психологических операций, которые дестабилизируют процессы внутри страны и настроят людей против правительства. Среди главных направлений — "вагнергейт", протесты против вакцинации от коронавируса и другие митинги, которые продемонстрируют, что "власти предали народ".

Генерал Ник Картер, командующий британскими войсками, заявил, что бойцы НАТО должны быть готовы к войне с Россией

У нынешнего нагнетания российско-украинского конфликта есть несколько причин, говорят эксперты. Первый — Россия действительно готовит масштабное нападение на Украину, и тогда власти должны мобилизовать все силы внутри страны, чтобы дать бой. В этом случае спокойствие со стороны руководства нашей страны вызывает подозрение.

"Меня беспокоит, что украинская власть не готова к подобным вызовам", — говорит Фокусу Виктор Таран, политический эксперт. По его словам, Банковая привыкла позиционировать себя вестником добрых новостей, из-за чего общество дез­организовано разными заявлениями от руководства страны, в том числе военного руководства.

Вторая причина, почему усилилась вероятность военной угрозы на нашей границе, — политический шантаж. Ведется большая игра перед онлайн-встречей Путина с Джо Байденом, к которой, по словам МИД РФ, основательно готовятся. Украина, как отмечают эксперты, выступает одним из инструментов шантажа и торгов. На это указывает последняя информация из американских СМИ о том, что руководство США готово отправить в Украину военных советников и вооружение в связи с обострением обстановки на нашей границе. По данным CNN, в новый пакет помощи Украине могут войти противотанковые комплексы Javelin, системы противовоздушной обороны Stinger, минометы, а также купленные США у РФ российские вертолеты Ми-17, которые должны были передать в Афганистан. "Со стороны США это высший пилотаж. Российское вооружение может попасть для усиления Украины, тем более у нас есть база для обслуживания этих устройств", — комментирует Жданов, добавляя, что американцы играют на повышение ставок.

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Доверяй, но проверяй. Почему Запад пугает Украину войной, которая идет уже 7 лет

Кроме того, с помощью военной угрозы Россия давит на западные страны, чтобы ускорить переговоры по сертификации "Северного потока-2", а также пытается убедить Запад в том, что Украина должна выполнять минские соглашения на российских условиях и вести прямые переговоры с террористами, о чем стало известно из недавней дипломатической переписки РФ с Германией и Францией, опубликованной главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

И хотя Киев в этой сложной игре довольствуется поддержкой Запада, угроза войны не должна быть пустым звуком, который могут использовать для оправдания внутренних проблем.