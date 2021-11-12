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Военный Фокус Российско-украинская война

Когда Путин нападет. Реальна ли большая война с РФ и почему она станет катастрофой для Кремля

Тимур Савин, Игаль Левин
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Владимир Путин, Сергей Шойгу, глобус
Фото: GettyImages | "Мы продолжаем фиксировать перемещения российских войск у границы с Украиной и в западных регионах России", – Пентагон

На фоне сообщений о "не похожей на учения" переброске российских войск неподалеку от границы, в Украине все чаще звучат призывы к боевой готовности, а эксперты опасаются удара России по "подготовленному плацдарму" в юго-восточных областях. Фокус разбирался, какие последствия вызовет нагнетание информационной повестки по Донбассу.

Военная ситуация на Донбассе обостряется с начала ноября. Американские СМИ предупреждают об увеличении концентрации российских войск; в Кремле говорят о полном праве перемещать военную технику и личный состав в пределах страны; украинские власти и военное командование уверены, что Россия будет угрожать и далее.

Ярош мобилизует добровольцев: боевой опыт украинцев скоро понадобится?

Недавно назначенный советником Главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош на днях обратился к личному составу украинской добровольческой армии с предупреждением: их навыки могут скоро понадобиться.

"Не исключено, что в ближайшее время ваш военный, боевой, организационный, человеческий опыт и потенциал, ваша высокая мотивация и государственная позиция, опять, будут нужны нашей Матери-Украине. Как говорит Комбат Черный: "То, что у гражданских людей такие счастливые лица на улицах городов и сел, не значит, что враг не попрет в ближайшее время", – предупреждает Ярош.

дмитрий ярош, украинская добровольческая армия, советник главнокомандующего
Дмитрий Ярош: "Друзі та подруги, закликаю вас тримати добровольчий стрій"
Фото: 24 канал

Сложно сказать, насколько призыв Яроша совпадает с актуальной повесткой дня: люди, к которым он обращается, ветераны, волонтеры — очевидно, нуждаются в мотивации и ободрении: "Ваш опыт ценят, вы востребованны, вас не забыли". Но есть ли поводы для реального ожидания скорой большой войны?

Удар по "спящим ячейкам Путина" и большой военный сценарий

Все это время РФ продолжает наращивать военную группировку в Западном, Южном военных округах и в Крыму, об этом напоминает и военный эксперт, морпех Тарас Чмут.

"Опасность большого военного сценария есть, это постоянно занесенный над нами меч.

Боевой потенциал на южном направлении растет, обновляется техника и разворачиваются новые части.

Расстояние от украинской границы в 250 км от границ на самом деле не так уж велико. В случае большой войны начнут перебрасывать части хоть с Дальнего востока, ведь в РФ есть вся для этого инфраструктура", — говорит редактор портала Милитарный.

Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский говорит Фокусу о возможной подготовке командованием РФ серьезной эскалации в Одессе и Харькове. Эти города в 2014 году были в шаге от присоединения к "русскому миру". Об историческом праве РФ на эти регионы в рамках так называемой "Новороссии" заявлял Владимир Путин 17 апреля 2014 года — сразу после аннексии Крыма.

Владимир Путин, Путин с биноклем, президент рф
Владимир Путин: "Харьков, Луганск, Донецк, Херсон, Николаев, Одесса не входили в состав Украины в царские времена"

"Напомню, что это – Новороссия. И этот Харьков, Луганск, Донецк, Херсон, Николаев, Одесса – не входили в состав Украины в царские времена. Это все территории, которые были переданы в Украину советским правительством. Зачем они это сделали, Бог его знает", — заявил Путин.

Тезис о желании юго-восточной Украины стать частью России по аналогии с Крымом до сих пор распространяют российские СМИ с помощью соответствующих экспертов. Пророссийские политологи объясняют это якобы "улучшением экономической ситуации в России".

При этом, как говорит Сунгуровский, президента России интересует вся Украина, а не отдельно Восток или Запад.

"Удар будет наноситься по подготовленному плацдарму, где удалось раскачать ситуацию. Где еще будут "заварушки", сказать трудно. Спящие ячейки Путина в Украине должно оценить СБУ", – поясняет Тарас Чмут.

"Продюсерское мышление" властей

Противостояние на Донбассе длится более семи лет, и украинские власти поддерживают дипломатический путь решения. В очередной раз это подтвердил глава МИД Дмитрий Кулеба на встрече с госсектретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне. Тем не менее, конкретные шаги, которые ускорили бы окончание войны, никто не предлагает. Это происходит потому, что военно-политическое руководство Украины подходит к конфликту на Донбассе с "продюсерским мышлением", считает военный эксперт Николай Стариков.

"Они (в Офисе президента и Минобороны) говорят о плане "А", "Б" и прочих кейсах, но реально не понимают, что происходит и как из этого выйти. Нужно иметь кадровый резерв людей со стратегическими мышлением. А набрали лейтенантов, только что выпустившихся из училищ", – говорит военный эксперт.

российские военные в Крыму, Крым 2014
Март 2014 года. Российские военные возле Перевального в Крыму
Фото: GettyImages.com

Экс-министр обороны Украины Валерий Гелетей, напротив, считает решения, принимаемые властями Украины в период обострения на Донбассе, вполне нормальными.

"Каждый занимается своим делом. Есть военная доктрина и позиция верховного главнокомандующего. Принимаются решения. Они адекватные и своевременные. Но в приоритете военных – всегда готовность к худшему", – говорит Гелетей.

Тем не менее, несогласованность действий военного командования прослеживается и в противоречивых комментариях сообщений о скоплении войск от Минобороны, СНБО и Офиса президента. Во многом так происходит из-за недостаточной информированности руководства о происходящем на границах Украины и РФ, добавляет военный аналитик Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.

"Достоверную информацию о ситуации на фронте и на границах нужно получать от мощных разведывательных и контрразведывательных структур Украины, а не из западных СМИ. Безусловно, посольства и разведстуктуры США обладают данными, но используют их в собственных национальных интересах", – говорит он Фокусу.

"Будет мощный процесс и катастрофа для России"

Минобороны России пытается переложить ответственность за эскалацию конфликта на Киев. Удобным случаем стали многонациональные военные учения в Черном море с участием американских эсминцев с управляемым ракетным оружием Porter, танкера John Lenthall и штабного корабля Mount Whitney. В них участвовали вооруженные силы Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины.

Российские военные посчитали эти учения "изучением предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке Украины".

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Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович особого значения обвинениям в обострении ситуации на Донбассе, которые звучат от Минобороны РФ в сторону Киева, не придает.

"Таким образом Россия готовит информационное обеспечение готовности к эскалации (на Донбассе), а виноватой сделают Украину", – отмечает Арестович в разговоре с Фокусом.

Советник главы ОПУ добавляет, что с апреля этого года количество российских военных на границе с Украиной колеблется от 60 до 90 тыс. Постоянная группировка насчитывает 28-30 батальонов тактических групп.

Алексей Арестович, война на Донбассе
Алексей Арестович: "Украинская разведка работает в усиленном режиме"
Фото: Скриншот

"Пока ничего экстраординарного не происходит, нет признаков подготовки ударной группы, которая способна начать вторжение в Украину. Но это не означает, что их не сформируют за месяц или два. Сейчас украинская разведка работает в усиленном режиме", – объясняет Арестович.

Экс-министр обороны Украины Валерий Гелетей в разговоре с Фокусом вспоминает события 2014 года. Тогда армия РФ вошла на оккупированную и поддерживала террористов "ЛНР" и "ДНР" в боях за Донецкий и Луганский аэропорты.

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Но сейчас предпосылок наступления России нет, уверен Гелетей.

"Эскалацией на Донбассе Россия хочет держать в напряжении Евросоюз и США для собственных целей в переговорах с НАТО, чтобы с ней считались. Но украинские военные всегда должны быть готовы к наступлению российских войск. Командование РФ отдает себе отчет, что наступление на территорию Украины будет не как партизанская война в Чечне. Это будет мощный процесс и катастрофа для России", – отметил экс-министр обороны.

Грузия, Нагорный Карабах и реальная война

Военные эксперты сходятся во мнении, что если конфликт между Украиной и Россией не решится политическим путем, то стороны перейдут к военным действиям.

В этой связи вспоминается сценарий боевых действий в Южной Осетии в августе 2008 года. Россия задолго до начала горячей фазы конфликта поддерживала сепаратистов Осетии и Абхазии, раздавала российские паспорта и вынуждала Грузию участвовать в политических торгах.

В 2004 году к власти пришел Михаил Саакашвили и сразу выработал мирный план на условиях вхождения Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии. Такой расклад не понравился властям республик, первые столкновения на границе начались в августе 2004 года. Саакашвили взял курс на вступление в НАТО, чем вызвал обострение отношений с Москвой. В апреле 2008 года Россия отправила в Абхазию военный контингент, а в августе разразились бои за Цхвинвал, которые стали известны как пятидневная российско-грузинская война. В Тбилиси утверждали, что артобстрелы столицы Южной Осетии Цхинвал в ночь с 7 на 8 августа 2008 года грузинская армия начала из-за вооруженных нападений южноосетинских сепаратистов. Россия настаивала на том, что отвечает на гибель своих миротворцев и мирного населения Цхинвала — что было названо причиной для ввода войск и прямого военного вмешательства.

Война продолжалась до 12 августа, ее остановили при посредничестве бывшего президента Франции Николя Саркози, который вместе с тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым выработали план мирного урегулирования. 9 сентября Российская Федерация официально установила дипломатические отношения с правительствами двух республик. По основным пунктам — определению будущего статуса Южной Осетии и Абхазии и выводу российских войск из регионов стороны так и не договорились.

Цхинвал, танк, Южная Осетия
Август 2008 года. Российские военные проезжают мимо сгоревшего грузинского танка
Фото: GettyImages.com

Другой пример – итоги войны в Нагорном Карабахе, которая началась 27 сентября прошлого года. Никол Пашинян несколько раз просил Путина помочь "решить вопрос". Однако главы России и Азербайджана вынудили премьер-министра Армении 10 ноября подписать заявление о прекращении боевых действий, максимально невыгодное для Армении. Объяснить поведение российского лидера можно тем, что Пашинян сразу после прихода к власти открыл уголовное дело по статье о свержении конституционного строя против экс-президента страны Роберта Кочаряна, одного из ближайших соратников Путина.

Чтобы подобный сценарий не реализовался в Украине, украинские политики должны действовать вместе с Вооруженными силами, поясняет Николай Стариков.

ДАП, Донецкий аэропорт
Донецкий аэропорт им. Прокофьева в октябре 2014 года
Фото: GettyImages.com

"Тогда проблема с Донбассом решится быстро и не военным путем, а политико-дипломатическим. В мире еще не было конфликтов, который бы не смогли решить политики. Но если одна из сторон захочет, войну развяжут. Об этом говорит опыт обеих мировых войн", – добавляет эксперт.

По мнению Старикова, события на востоке Украины нельзя сравнивать с двумя мировыми войнами прошлого века. Отличия есть и в причинах войны в Южной Осетии.

"По военной квалификации, вторжение в Грузию было принуждением к миру. А в том, что творится на Донбассе должны разбираться люди со стратегическим мышлением, прослужившие 40-50 лет в армии. У нас таких в стране тысяч 300 вместе с офицерами, которые участвовали в миротворческих операциях. Но их никто не берет в руководство", – отметил Стариков

Опасным информационным маневром для украинского командования станет переключение внимания России на учения в других регионах и одновременная незаметная переброска войск к границе с Украиной.

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"Такое было во время аннексии Крыма. Россияне сделали прикрытие на арктическом театре военных действий (учения), Запад наблюдал, а тем временем РФ некоторые части перебросила в Крым, это знали только командиры дивизий. Разведка НАТО это пропустила", – напоминает Стариков.

По словам эксперта, руководству ВСУ следует помнить о ситуации на украино-белорусской границе, где не хватает военных для полной обороны.

"Нужно создать части для прикрытия этого участка, военный бюджет должен быть не менее 50 млрд гривен в год. Но из-за энергетического кризиса Украина это не потянет", – резюмирует комментатор.

Путаница в донесениях

Официальные данные о скоплении войск на границе с Украиной поступали разные и порой даже противоречивые. Секретарь СНБО Алексей Данилов называл сообщения западных СМИ о наращивании Россией войск вблизи украинской границы "сознательной дезинформацией". Опровергли переброску российских войск и в Главном управлении военной разведки. А Минобороны Украины с разницей в несколько часов констатировало наличие 90 тысячного контингента на границе и в оккупированных территориях Украины.

Алексей Данилов, Минобороны, россия стягивает войска к границе
Секретарь СНБО и Минобороны разошлись во мнениях, стягивает Россия войска к границе или нет

Удивительно, но пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков почти согласился с украинским командованием, посчитав эти сообщения "некачественным вбросом, который не стоит комментировать".

Военный эксперт Игорь Козий в разговоре с Фокусом напоминает: командование РФ занимается обустройством полигонов для повседневной жизни военных.

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"Им надо разместить танки, выезжать на стрельбы, отрабатывать элементы нападения, кто-то должен подвозить топливо и еду. Российские военные занимаются доукомплектованием. К примеру, если в мотострелковой дивизия должна быть 11 тыс. человек личного состава, то сейчас имеется лишь 5 тыс. А где взять еще 6 тыс? Им нужны люди, военная служба в РФ не пользуется популярностью", – прокомментировал эксперт.

Другой военный эксперт Николай Стариков сообщает об угрозе Украине от 103-й дивизии, которая относится к 20-й гвардейской общевойсковой с центром в Воронеже и от 144-й дивизии, в которую входит 59-й танковый полк. Их задача – сдерживать нападение с запада, частей НАТО.

Тем не менее, технику, которую Россия направила для формирования 59-го танкового полка в Ельне (это ее фотографии встревожили западную прессу), довольно легко перебросить к украинским рубежам, полагает комментатор.

Активность у границы — "необычна по размерам и масштабам"

Напомним, что о перемещении войск РФ к границе с Украиной на фоне напряженности между Москвой и НАТО первой написала американская газета The Washington Post.

Издание Politico публиковало спутниковые снимки, из которых следует, что Россия развертывает бронетанковые подразделения, танки, самоходную артиллерию возле города Ельня.

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Технику, которую Россия направила для формирования 59-го танкового полка в Ельне, легко перебросить к украинским рубежам

Телеканал CNN в сюжете рассказал об обеспокоенности администрацией президента США Джо Байдена возможной эскалацией конфликта на Донбассе. По данным журналистов, Байден направил в Москву директора ЦРУ Уильяма Бернса, чтобы он передал Кремлю "спецпослание". Бернс также говорил по телефону с главой Украины Владимиром Зеленским, чтобы снять напряженность. Немецкое издание Süddeutsche Zeitung писало, что США предупредили европейских союзников по дипломатическим каналам об опасности эскалации конфликта между Россией и Украиной.

Из официальных лиц США наращивание войск на границе с Украиной прокомментировал госсекретарь Энтони Блинкен. Он заявил, что Россия рискует совершить серьезную ошибку, попытавшись повторить сценарий 2014 года. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби считает, что наблюдаемая Штатами военная активность России "необычна по размерам и масштабам".

"Мы продолжаем фиксировать перемещения российских войск у границы с Украиной и в западных регионах России, вызывающие беспокойство. Мы продолжаем требовать от них объяснить их намерения. Что на самом деле они делают", — сказал Кирби и призвал РФ соблюдать Минские соглашения.