Кремль назвал "некачественным вбросом" публикации о войсках РФ на границе с Украиной

Дмитрий Песков отметил, что на спутниковых снимках, которые опубликовало издание Politico, — пограничная территория с Беларусью, а не Украиной.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента В. Путина, заявил, что перемещение военной техники и личного состава российской армии в границах страны — это исключительно дело РФ. Об этом сообщает РБК.

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Песков считает публикации в мировых СМИ о развертывании российских войск поблизости с границей Украины "некачественным вбросом". По словам Пескова, это "даже не стоит комментировать".

Так представитель Кремля высказался о статье американского политического издания Politico, которая дополнялась спутниковыми снимками российской военной техники, танков и артиллерии поблизости с городом Ельня. Город находится в Смоленской области и граничит с Беларусью, а граница с Украиной — примерно в 250 км.

"Смотрите, наверное, качество этих публикаций даже не стоит комментировать и не стоит обращать какого-то внимания, — заявил пресс-секретарь российского президента. — Речь идет о границе с Украиной, а показывают границу с Беларусью". Песков считает, что "не стоит тратить время на знакомство с такими некачественными вбросами".

Ранее Фокус сообщал о том, что спутниковые снимки Maxar Technologies подтвердили, что Россия вновь концентрирует войска недалеко от северной границы с Украиной. Аналитики издания Jane’s заметили, что такое перемещение танков и самоходной артиллерии идет не по обычному маршруту, как во время учений, которые, как правило, проходят на территории Московской области.