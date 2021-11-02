Кремль назвав "неякісним вкиданням" публікації про війська РФ на кордоні з Україною

Дмитро Пєсков зазначив, що на супутникових знімках, які опублікувало видання Politico, є прикордонна територія з Білоруссю, а не Україною.

Дмитро Пєсков, прессекретар російського президента В. Путіна, заявив, що переміщення військової техніки й особового складу російської армії у межах країни — це виключно справа РФ. Про це повідомляє РБК.

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Пєсков вважає публікації у світових ЗМІ про розгортання російських військ поблизу кордону України "неякісним вкиданням". За словами Пєскова, це "навіть не варто коментувати".

Так представник Кремля висловився про статтю американського політичного видання Politico, яка доповнювалась супутниковими знімками російської військової техніки, танків та артилерії поблизу міста Єльня. Місто знаходиться в Смоленській області та межує з Білоруссю, а кордон з Україною — приблизно 250 км.

"Дивіться, напевно, якість цих публікацій навіть не варто коментувати і не варто звертати якоїсь уваги, — заявив прессекретар російського президента. — Йдеться про кордон з Україною, а показують кордон із Білоруссю". Пєсков вважає, що "не варто витрачати час на знайомство з такими неякісними вкиданнями".

Раніше Фокус повідомляв про те, що супутникові знімки Maxar Technologies підтвердили, що Росія знову концентрує війська неподалік північного кордону з Україною. Аналітики видання Jane's помітили, що таке переміщення танків і самохідної артилерії йде не звичайним маршрутом, як під час навчань, які, як правило, проходять на території Московської області.