"Сознательная дезинформация общества", — Данилов про "стягивание войск РФ" к границе Украины

СНБО, утверждает чиновник, наблюдает за всеми процессами на границе, однако заявленной концентрации российских войск там нет.

Информация западных СМИ о наращивании войск Россией вблизи украинской границы не соответствует действительности. Это не более, чем дезинформация общества, заявил глава СНБО Алексей Данилов, пишет Радио Свобода.

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Таким образом секретарь Совета национальной безопасности прокомментировал публикацию издания Politico, где речь шла о стягивании войск и военной техники Россией на северной границе Украины, что якобы подтверждали спутниковые снимки.

"Идет сознательная дезинформация всего общества. Скажем так – то, что они там пишут, не соответствует действительности", — заявил Данилов.

Также глава СНБО отметил, что Украине непонятно, зачем западные СМИ разгоняют такую дезинформацию. По его словам, ситуация вблизи российско-украинской границы оставалась стабильной за последние дни.

Как утверждает Данилов, фотографии спутника месячной давности ничем не будут отличаться от тех, которые сделаны пару недель назад.

[ + – ] Бронетанковые части и другая военная техника в Ельне, Россия.

Как известно, украинская разведка также опровергла информацию о дополнительной переброске российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе. Там назвали подобные публикации западных СМИ "элементом специальных информационно-психологических действий".

Ранее некоторые медиа, в частности, Politicо и американское издание The Washington Post сообщили о наращивании военной силы Россией вблизи украинской границы. Это якобы произошло за последние недели — незадолго после того, как Россия и Беларусь провели совместные военные учения "Запад-2021".