"Сознательная дезинформация общества", — Данилов про "стягивание войск РФ" к границе Украины
СНБО, утверждает чиновник, наблюдает за всеми процессами на границе, однако заявленной концентрации российских войск там нет.
Информация западных СМИ о наращивании войск Россией вблизи украинской границы не соответствует действительности. Это не более, чем дезинформация общества, заявил глава СНБО Алексей Данилов, пишет Радио Свобода.
Таким образом секретарь Совета национальной безопасности прокомментировал публикацию издания Politico, где речь шла о стягивании войск и военной техники Россией на северной границе Украины, что якобы подтверждали спутниковые снимки.
"Идет сознательная дезинформация всего общества. Скажем так – то, что они там пишут, не соответствует действительности", — заявил Данилов.
Также глава СНБО отметил, что Украине непонятно, зачем западные СМИ разгоняют такую дезинформацию. По его словам, ситуация вблизи российско-украинской границы оставалась стабильной за последние дни.
Как утверждает Данилов, фотографии спутника месячной давности ничем не будут отличаться от тех, которые сделаны пару недель назад.
Как известно, украинская разведка также опровергла информацию о дополнительной переброске российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе. Там назвали подобные публикации западных СМИ "элементом специальных информационно-психологических действий".
Ранее некоторые медиа, в частности, Politicо и американское издание The Washington Post сообщили о наращивании военной силы Россией вблизи украинской границы. Это якобы произошло за последние недели — незадолго после того, как Россия и Беларусь провели совместные военные учения "Запад-2021".