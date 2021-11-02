"Свідома дезінформація суспільства", — Данілов про "стягування військ РФ" до кордону України

РНБО, стверджує урядовець, спостерігає за всіма процесами на кордоні, проте заявленої концентрації російських військ там немає.

Інформація західних ЗМІ про нарощування військ Росією поблизу українського кордону не відповідає дійсності. Це не більше ніж дезінформація суспільства, заявив голова РНБО Олексій Данілов, пише Радіо Свобода.

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Так, секретар Ради національної безпеки прокоментував публікацію видання Politico, де йшлося про стягування військ і військової техніки Росією на північному кордоні України, що нібито підтверджували супутникові знімки.

"Триває свідома дезінформація всього суспільства. Скажімо так — те, що вони там пишуть, не відповідає дійсності", — заявив Данілов.

Також глава РНБО зазначив, що Україні незрозуміло, навіщо західні ЗМІ розганяють таку дезінформацію. За його словами, ситуація поблизу російсько-українського кордону залишалася стабільною за останні дні.

Як стверджує Данілов, фото супутника місячної давності нічим не відрізнятимуться від тих, які зроблено кілька тижнів тому.

[ + – ] Бронетанкові частини й інша військова техніка в Ельні, Росія.

Як відомо, українська розвідка також спростувала інформацію про додаткове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону. Там назвали такі публікації західних ЗМІ "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій".

Раніше деякі медіа, зокрема, Politicо й американське видання The Washington Post повідомили про нарощування військової сили Росією поблизу українського кордону. Це нібито сталося за останні тижні — незадовго після того, як Росія та Білорусь провели спільні військові навчання "Захід-2021".