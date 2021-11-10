Почему Украина продает танки и боевые самолеты, но для ВСУ закупает вооружение за рубежом

Украина на двенадцатом месте в мире в рейтинге экспортеров оружия. Фокус разобрался, почему воюющая страна продает танки и противотанковые ракетные комплексы в Азию и Африку и что из этого пригодилось бы на фронте.

Танки, бронетранспортеры, стрелковое оружие, боевые самолеты. Это далеко не полный перечень того, что Украина за последние десять лет продала за границу. Осознание данного факта может вызвать недоумение, ведь на Донбассе восьмой год продолжается война с РФ, и украинской армии необходимо новое вооружение. Тем более что западные партнеры долгое время отказывались продавать Украине летальное оружие.

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Украина — поставщик вооружения. Игрок со статусом

Долгое время Украина считалась одним из ключевых игроков на международном рынке вооружения. До 2010-х на первом месте по доходности была продажа авиационной техники. После того как Харьковское конструкторское бюро машиностроения создало и продало в Таиланд танки "Оплот", первенство забрала торговля бронетехникой.

"Мы неплохо выглядели, пока у нас были запасы советского вооружения или Россия оформляла свои образцы на нас", — говорит военный эксперт Олег Жданов. Он замечает: покупателей часто искали не на Западе, а на Востоке, где был спрос на то, что Украине досталось после распада Советского Союза.

"В конце 1990-х — начале 2000-х практически все конфликты в Африке велись нашими 82-мм минометами, что нам аукнулось в 2014 году, когда оказалось, что мин к основному средству пехоты не было в наличии — многое продали", — отмечает Жданов. Кроме того, страны Ближнего Востока и Азии интересовались современными разработками украинских конструкторов, которые выполняли заказы за средства заказчиков. Наконец, Украина часто обслуживала ранее проданную технику советского образца.

"Даже если какие-то образцы оружия уходят за рубеж, существуют примеры, когда на основе экспортных разработок производились отечественные"

В то же время отечественные производители оборонки до 2014 года практически не получали доходов на внутреннем рынке — заказов от государства не поступало. Ситуация изменилась после начала вооруженной агрессии РФ, когда предприятия перешли на обеспечение внутреннего рынка. Выполнение части экспортных контрактов приостановили, например, Национальная гвардия получила танки и бронетранспортеры, которые предназначались для Анголы и Конго. Но часть все-таки пришлось выполнять, ссылка на форс-мажорные обстоятельства нанесла бы репутационный удар по Украине как экспортеру. Поэтому в 2014 году пять реактивных истребителей МиГ-21 продали Хорватии, а шесть вертолетов Ми-8 — Беларуси. В 2015-м еще пять вертолетов Ми-24 ушли в Южный Судан.

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"Новых контрактов не было. В 2014–2015 году Украина лишь ремонтировала и обслуживала проданные ранее самолеты предприятия "Антонов". А еще с большими трудностями выполнили танковый контракт с Таиландом", — говорит военный аналитик Михаил Жирохов.

Когда ситуация стабилизировалась, Украина вновь стала ориентироваться на экспорт. Но изменилась структура поставок — торговля советскими запасами прекратилась, основу составили высокотехнологичные продукты вроде управляемых противотанковых ракет, радиолокационных станций и беспилотников. И, что важно, наряду с государственными предприятиями создавались частные, выходившие на внешний рынок.

Продажа как необходимость. Как торговля оружием помогает модернизировать украинскую армию

Торговля оружием — прерогатива государства. В концерне "Укр­оборонпром" говорят, что одна из их основных задач — обеспечение валютных поступлений в страну. Деньги, полученные от экспорта, предприятия могут тратить на разработку и производство новой техники, выполняя государственный оборонный заказ. Например, продажа 320 танков Т-80УД Пакистану в свое время позволила создать упомянутый "Оплот". Также благодаря экспорту Украина разработала модернизированную станцию пассивной радиоэлектронной разведки "Кольчуга-М" и боевую колесную плавающую машину БТР-3Е.

"В любом случае экспорт вооружения — всегда хорошо. Даже если какие-то образцы уходят за рубеж, существуют примеры, когда на основе экспортных разработок производились отечественные, — продолжает Михаил Жирохов. — Например, для Саудовской Аравии конструкторское бюро "Южное" разработало оперативно-тактический ракетный комплекс на базе твердотопливной баллистической ракеты "Гром". Несмотря на то что разработка и постановка на серийное производство осуществлялись за деньги Саудовской Аравии, право интеллектуальной собственности осталось за Украиной. Нам это позволило создать комплекс "Сапсан".

[ + – ] ОТРК "Сапсан" появился благодаря сотрудничеству конструкторского бюро "Южное" и Саудовской Аравии

Россия в деталях. Как импортозамещение мешает выпускать танки "Оплот" для ВСУ

До 2014 года Украина часто производила оружие в сотрудничестве со странами бывшего Советского Союза, часто с Россией.

"Вы думаете, почему в армии нет танков "Оплот"? — задается вопросом Жирохов. — Они официально приняты на вооружение армии, а их появление считается достижением Украины. Приходилось слышать, что танк очень дорогой, его цена — около $5 млн, и легче на эти средства строить не один, а существенно модернизировать десять Т-64. Но это не главная, хотя и рациональная причина. Дело в том, что танки "Оплот" более чем на половину создавались из российских комплектующих. До 2014 года это не было проблемой, но потом импортозамещение стало невозможным. Для тайцев машины мы собрали неимоверными усилиями, да и то к последней партии были большие претензии. Говорят, использовали и бывшие в употреблении запчасти, и привезенные при помощи серых схем в Украину из России. По нашим нормативам любое оружие, в составе которого есть детали российского производства, не может быть поставлено на вооружение Украины — его даже не допустят до этапа испытаний. Заменить же некоторые элементы невыгодно — танки будут золотые. Жирохов уверяет, что сегодня Украина не продает танки за границу и вряд ли будет продавать.

[ + – ] Украинский танк "Оплот" на половину состоит из российских комплектующих

"Есть государства, которые хотели бы купить легкую бронетехнику, но возникла проблема технологического характера: контракты на БТР-4 и БТР-3 мы выполнить не можем батальонными нормами — не пять бронетранспортеров в год, а пять — в неделю. Причина — отсутствие кадров, нет сварщиков. Они работают за границей, с европейским уровнем зарплат конкурировать сложно", — говорит Жирохов.

После событий 2020 года Украина прекратила сотрудничество и с Беларусью. Ранее на оборонных выставках наша страна предлагала комплекс "Скиф" (экспортный вариант "Стугна-П").

[ + – ] ПТРК "Скиф" Украина представляла на различных оборонных выставках как "Стугна-П"

"Это совместное производство Украины и Беларуси: наша — только ракета, их — электроника. Комплекс принят на вооружение украинской армии, но в войска не идет. Это чисто коммерческий проект. Сотни таких покупали страны Ближнего Востока, в частности Саудовская Аравия", — говорит Олег Жданов.

Время не ждет. Почему украинское вооружение теряет покупателей

Эксперты признают: наше вооружение становится все менее востребованным за границей. Причина — неспособность отойти от советских стандартов, которые интересны только тем странам, где на вооружении находятся советские или российские образцы. На разработки нового вооружения нет времени — современное оружие на фронте необходимо уже сегодня. Поэтому Украина не только экспортирует его, но и покупает. В частности, армия импортирует ударные корветы, самоходно-артиллерийские установки и беспилотники.

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Самое известное приобретение — комплексы ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2. Украина заключила контракт на поставку шести таких аппаратов. Первый уже поступил на фронт.

"В будущем мы планируем пополнить арсенал беспилотными летальными аппаратами местного производства", — говорит Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженными силами Украины. У аналога уже есть название — "Сокол-300". Разработчики, а это конструкторское бюро "Луч", уверяют, что "Сокол-300" — не просто аналог, но имеет преимущества, например, может атаковать с большой высоты и эксплуатироваться в любую погоду. При наличии финансирования через год-полтора он может быть принят на вооружение, уверяют в "Укроборонпроме".

[ + – ] Валерий Залужный: "Мы планируем пополнить арсенал беспилотными летальными аппаратами местного производства" Фото: ASPI

"Лукавят, — смеется Михаил Жирохов. — Чтобы довести до серийного производства, необходимо от трех до пяти лет. Изготовить фюзеляж, двигатель — не проблема. В Украине нет электроники — тепловизоров, станций обнаружения цели. Сами турки покупают их в США, Канаде, Германии. Их Bayraktar — сборная солянка. Нам же никто военную электронику не продает. И это проблема". Кроме того, бюро "Луч" хочет получить государственное финансирование на разработку, а это маловероятно в нынешней ситуации нехватки денег.

Пока ситуация такая, что Украина вынуждена продавать оборонку в страны третьего мира. Да и там уже появилась серьезная конкуренция. Рынок Африки и Азии постепенно завоевывает Китай — там оружие значительно дешевле и его много. Конкурировать с Китаем бесполезно. Поэтому эксперты говорят, что единственный выход — не терять позиции на рынке: найти узкую нишу, в которой у Украины будет преимущество. Речь идет о разведывательных беспилотниках, радиолокационной технике, производстве противотанковых ракет и комплексов.