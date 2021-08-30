После 1000 вылетов: Турция получила первый ударный БПЛА Akinci с украинским двигателем (фото)

На беспилотник устанавливают украинский двигатель Аи-450, а его грузоподъемности достаточно для 900-кг авиабомбы.

Турецкая компания Bayrak Makina передала в Вооруженные силы Турции первый ударный беспилотник Akinci. Об этом компания написала на своей странице в Twitter.

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Сообщается, что взлетный вес беспилотника достигает 6 тонн, а его грузоподъемность — 1,5 тонны. Он способен на борту нести 900-киллограмовую авиабомбу. В ходе разработки и тестирования БПЛА совершил более тысячи вылетов.

На церемонии передачи Akinci в войска присутствовал президент Турции Реджеп Эрдоган, который заявил, что 80% деталей беспилотника производиться в Турции, в начале разработке было всего 20%. На БПЛА устанавливают украинские двигатели.

Также турецкий президент смог поуправлять Akinci и оставил на первом серийном образце свою подпись. Эрдоган также заявил, что при разработке было создано три прототипа.

Фото: Telegram / "Recep Tayyip Erdoğan"

"Akinci достиг значительных успехов в процессе совершенствования. Он побил рекорд высоты в истории авиации", — подчеркнул президент.

Фото: Telegram / "Recep Tayyip Erdoğan"

Отметим, в качестве двигателя Akinci используется разработка "Ивченко-Прогресс" Аи-450. В дальнейшем Bayraktar планирует устанавливать на все свои беспилотники двигатели украинского производства.

Первый прототип был поднят в небо в 2012 году.

[ + – ] Церемония передачи БПЛА в войска

Напомним, 9 июля Akinci с украинскими двигателями установил рекорд по высоте полета, поднявшись на 11 954 метра. В воздухе он пробыл более 24 часов.

3 июля Akinci провел сутки в полете, за это время он пролетел около 6 тысяч км. Отметим, что Bayraktar Akinci получил 900 кг авиабомбу HKG-84.