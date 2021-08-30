Після 1 000 вильотів: Туреччина отримала перший ударний БПЛА Akinci з українським двигуном (фото)

На безпілотник встановлюють український двигун АІ-450, а його вантажопідйомності достатньо для 900-кг авіабомби.

Турецька компанія Bayrak Makina передала в Збройні сили Туреччини перший ударний безпілотник Akinci. Про це компанія написала на своїй сторінці в Twitter.

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Повідомляється, що злітна вага безпілотника сягає 6 тонн, а його вантажопідйомність — 1,5 тонни. Він здатний на борту нести 900-кілограмову авіабомбу. У процесі розробки та тестування БПЛА зробив понад тисячу вильотів.

На церемонії передавання Akinci у війська був присутній президент Туреччини Реджеп Ердоган, який заявив, що 80% деталей безпілотника виробляється в Туреччині, на початку розробки було всього 20%. На БПЛА встановлюють українські двигуни.

Також турецький президент зміг покерувати Akinci та залишив на першому серійному зразку свій підпис. Ердоган також заявив, що під час розробки були створені три прототипи.

Фото: Telegram / "Recep Tayyip Erdoğan"

"Akinci досяг значних успіхів у процесі вдосконалення. Він побив рекорд висоти в історії авіації", — підкреслив президент.

Фото: Telegram / "Recep Tayyip Erdoğan"

Зазначимо, як двигун Akinci використовується розробка "Івченко-Прогрес" Аі-450. Надалі Bayraktar планує встановлювати на всі свої безпілотники двигуни українського виробництва.

Перший прототип був піднятий в небо в 2012 році.

[ + – ] Церемонія передавання БПЛА в війська

Нагадаємо, 9 липня Akinci з українськими двигунами встановив рекорд із висоти польоту, піднявшись на 11 954 метри. У повітрі він пробув понад 24 години.

3 липня Akinci провів добу в польоті, за цей час він пролетів майже 6 тисяч км. Зазначимо, що Bayraktar Akinci отримав 900 кг авіабомбу HKG-84.