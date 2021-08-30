Після 1 000 вильотів: Туреччина отримала перший ударний БПЛА Akinci з українським двигуном (фото)
На безпілотник встановлюють український двигун АІ-450, а його вантажопідйомності достатньо для 900-кг авіабомби.
Турецька компанія Bayrak Makina передала в Збройні сили Туреччини перший ударний безпілотник Akinci. Про це компанія написала на своїй сторінці в Twitter.
Повідомляється, що злітна вага безпілотника сягає 6 тонн, а його вантажопідйомність — 1,5 тонни. Він здатний на борту нести 900-кілограмову авіабомбу. У процесі розробки та тестування БПЛА зробив понад тисячу вильотів.
На церемонії передавання Akinci у війська був присутній президент Туреччини Реджеп Ердоган, який заявив, що 80% деталей безпілотника виробляється в Туреччині, на початку розробки було всього 20%. На БПЛА встановлюють українські двигуни.
Також турецький президент зміг покерувати Akinci та залишив на першому серійному зразку свій підпис. Ердоган також заявив, що під час розробки були створені три прототипи.
"Akinci досяг значних успіхів у процесі вдосконалення. Він побив рекорд висоти в історії авіації", — підкреслив президент.
Зазначимо, як двигун Akinci використовується розробка "Івченко-Прогрес" Аі-450. Надалі Bayraktar планує встановлювати на всі свої безпілотники двигуни українського виробництва.
Перший прототип був піднятий в небо в 2012 році.
Нагадаємо, 9 липня Akinci з українськими двигунами встановив рекорд із висоти польоту, піднявшись на 11 954 метри. У повітрі він пробув понад 24 години.
3 липня Akinci провів добу в польоті, за цей час він пролетів майже 6 тисяч км. Зазначимо, що Bayraktar Akinci отримав 900 кг авіабомбу HKG-84.