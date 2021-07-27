Bayraktar ставитиме українські двигуни на всі свої безпілотники (відео)

Одним з останніх прикладів є стратегічний ударний БПЛА Akinci, здатний піднімати в повітря 900-кг авіабомби.

Виробник БПЛА Bayrak Makina планує найближчим часом встановлювати в усі свої безпілотники українські двигуни. Про це заявив гендиректор компанії Халюк Байрактар в ефірі телеканалу "Дім".

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За словами гендиректора, стратегічне партнерство з Україною почалося в 2018 році. Теперішні відносини у сфері виробництва безпілотників знаходяться на найвищому рівні. Тому в компанії планують і далі оснащувати дрони українськими двигунами.

"Технології авіаційної промисловості України — на найвищому рівні, на рівні світових стандартів. І нам є що дати один одному в цьому співробітництві. Ми впевнені в тому, що зусиллями наших вчених, турецьких і українських, ми вийдемо на нові горизонти з виробництва якісних БПЛА", — заявив Байрактар.

Також турецьке підприємство готове налагодити виробництво безпілотників і в Україні, все залежить від української сторони. Халюк Байрактар продемонстрував новий БПЛА Akinci з українськими двигунами. Подібною технологією, за словами гендиректора Bayrak Makina, володіють лише дві-три країни. Безпілотник буде діяти на стратегічних дальніх маршрутах.

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Нагадаємо, 11 липня українські двигуни підняли БПЛА Akinci з практично максимальним навантаженням. Політ тривав 13 годин і 24 хвилини.

9 липня, у Туреччині B ayraktar Akinci встановив рекорд з висоти польоту. Він пролетів 7507 км на висоті більше 11 км. Раніше Akinci провів добу в польоті, за цей час він пролетів близько 6 тисяч км.

Відзначимо, що 15 липня ВМС України отримали першу систему Bayraktar TB2.