"З подвоєною дальністю": ВМС України отримали покращений Bayraktar TB2 (фото)

У рамках контракту з Туреччиною, Україна повинна отримати в цьому році 5 безпілотників, перший був отриманий із випередженням термінів.

У розпорядження Військово-морських сил України прибув перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2. Про це повідомляється на сторінці Міноборони в Twitter.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Набираємо висоту! Проводимо залишкові приймальні випробування комплексу в місці базування. Отримаємо: ефективне спостереження і прикриття узбережжя та акваторій Чорного й Азовського морів. Можливість ураження надводних і наземних обʼєктів супротивника високоточними засобами", — вказується в повідомленні.

Фото: Defense Express

Як заявляють в Міноборони, поставка комплексу пройшла з випередженням графіків. Як пише Defense Express, Bayraktar TB2 піде на озброєння 10 бригади морської авіації ВМС України. Особливість комплексу в тому, що його можна розміщувати не тільки на суші або шасі, але й на будь-якому кораблі.

Фото: Defense Express

ВМС отримали оновлену версію БПЛА, який має радіус дії не 150 км, а 300. На всіх них буде нанесене зображення морського птаха — символу підрозділу безпілотних комплексів у складі бригади морської авіації.

Bayraktar TB2 — ударний безпілотний літальний апарат, який виробляється Туреччиною з 2014 року. Час польоту до 24 годин, радіус дії — 150-300 км. Його максимальна швидкість — 222 км/год. Може нести на собі протитанкові некеровані ракети й авіабомби вагою до 55 кілограмів.

Нагадаємо, на початку 2021 року командувач ВМС Олексій Неїжпапа анонсував закупівлю Bayraktar для українських моряків. Раніше в Міноборони заявляли, що в 2021 році Україна закупить 5 турецьких БПЛА.