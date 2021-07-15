"С удвоенной дальностью": ВМС Украины получили улучшенный Bayraktar TB2 (фото)

В рамках контракта с Турцией, Украина должна получить в этом году 5 беспилотников, первый получен с опережением сроков.

В распоряжение Военно-морских сил Украины прибыл первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2. Об этом сообщается на странице Минобороны в Twitter.

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"Набираем высоту! Проводим остаточные приемные испытания комплекса в месте базирования. Получим: эффективное наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского морей. Возможность поражения надводных и наземных объектов противника высокоточными средствами", — указывается в сообщении.

Фото: Defense Express

Как заявляют в Минобороны, поставка комплекса прошла с опережением графиков. Как пишет Defense Express, Bayraktar TB2 пойдет на вооружение 10 бригады морской авиации ВМС Украины. Особенность комплекса в том, что его можно размещать не только на суше или шасси, но и на любом корабле.

Фото: Defense Express

ВМС получили обновленную версию БПЛА, который имеет радиус действия не 150 км, а 300. На всех них будет нанесено изображение морской птицы — символа подразделения беспилотных комплексов в составе бригады морской авиации.

Bayraktar TB2 — ударный беспилотный летательный аппарат, который производится Турцией с 2014 года. Время полета до 24 часов, радиус действия — 150 — 300 км. Его максимальная скорость — 222 км/ч. Может нести на себе противотанковые неуправляемые ракеты и авиабомбы весом до 55 килограмм.

Напомним, в начале 2021 года командующий ВМС Алексей Неижпапа анонсировал закупку Bayraktar для украинских моряков. Ранее в Минобороны заявляли, что в 2021 году Украина закупит 5 турецких БПЛА.