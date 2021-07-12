Українські двигуни вперше підняли 900-кг авіабомбу на випробуваннях ударного Bayraktar (відео)

На чергових льотних тестах БПЛА провів у повітрі понад 13 годин при практично максимальному бойовому навантаженні.

Ударний безпілотник Bayraktar Akinci з українськими двигунами пройшов чергові льотні випробування з бомбовим навантаженням. Про це повідомляє менеджер компанії Selçuk Bayraktar у Twitter.

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10 липня завершилися чергові випробування, у межах яких безпілотник провів 13 годин і 24 хвилини у повітрі. Навантаження корисною масою склало 1360 кг. На борту у безпілотника знаходилася бомба NES на 870 кг. При цьому маса самого БПЛА становить 6 тонн.

Як повідомляє місцеве видання Hurriyet Daily News, наразі Akinci виконав вже 874 бойових вильоти під час тренувальних польотів. 5 липня він успішно завершив бомбометання боєприпасами MAM-C, MAM-L, MAM-T — це малогабаритні високоточні ракети. Їх виробляє турецька компанія Roketsan. Залежно від модифікації, снаряди можуть вражати цілі на дистанції від 8 до 80 км і калібром від 80 мм до 230 мм.

На БПЛА встановлені українські двигуни виробництва "Івченко-Прогрес" Аі-450.

Нагадаємо, 9 липня, в Туреччині Bayraktar Akinci встановив рекорд по висоті польоту. Він пролетів 7507 км на висоті більше 11 км. Раніше Akinci провів добу в польоті, за цей час він пролетів близько 6 тисяч км. PFзначимо, що Bayraktar Akinci отримав 900 кг авіабомбу HKG-84.