Украинские двигатели впервые подняли 900-кг авиабомбу на испытаниях ударного Bayraktar (видео)

На очередных летных тестах БПЛА провел в воздухе более 13 часов при практически максимальной боевой нагрузке.

Ударный беспилотник Bayraktar Akinci с украинскими двигателями прошел очередные летные испытания с бомбовой нагрузкой. Об этом сообщает менеджер компании Selçuk Bayraktar в Twitter.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

10 июля завершились очередные испытания, в рамках которых беспилотник провел 13 часов и 24 минуты в воздухе. Нагрузка полезной массой составила 1360 кг. На борту у беспилотника находилась бомба NES на 870 кг. При этом масса самого БПЛА составляет 6 тонн.

Как сообщает местное издание Hurriyet Daily News, на данный момент Akinci выполнил уже 874 боевых вылета в ходе тренировочных полетов. 5 июля он успешно завершил бомбометание боеприпасами MAM-C, MAM-L, MAM-T — это малогабаритные высокоточные ракеты. Их производит турецкая компания Roketsan. В зависимости от модификации, снаряды могут поражать цели на дистанции от 8 до 80 км и калибром от 80 мм до 230 мм.

На БПЛА установлены украинские двигатели производства "Ивченко-Прогресс" Аи-450.

Напомним, 9 июля, в Турции Bayraktar Akinci установил рекорд по высоте полета. Он пролетел 7507 км на высоте более 11 км. Ранее Akinci провел сутки в полете, за это время он пролетел около 6 тысяч км. Отметим, что Bayraktar Akinci получил 900 кг авиабомбу HKG-84.