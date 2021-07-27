Bayraktar будет ставить украинские двигатели на все свои беспилотники (видео)

Одним из последних примеров является стратегический ударный БПЛА Akinci, способный поднимать в воздух 900-кг авиабомбы.

Производитель БПЛА Bayrak Makina планирует ближайшее время устанавливать во все свои беспилотники украинские двигатели. Об этом заявил гендиректор компании Халюк Байрактар в эфире телеканала "Дом".

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По словам гендиректора, стратегическое партнерство с Украиной началось в 2018 году. Нынешние отношения в сфере производства беспилотников находятся на наивысшем уровне. Поэтому в компании планируют и дальше оснащать дроны украинскими двигателями.

"Технологии авиационной промышленности Украины — на наивысшем уровне, на уровне мировых стандартов. И нам есть что дать друг другу в этом сотрудничестве. Мы уверены в том, что усилиями наших ученых, турецких и украинских, мы выйдем на новые горизонты по производству качественных БПЛА", — заявил Байрактар.

Также турецкое предприятие готово наладить производство беспилотников и в Украине, все зависит от украинской стороны. Халюк Байрактар продемонстрировал новый БПЛА Akinci с украинскими двигателями. Подобной технологией, по словам гендиректора Bayrak Makina, владеют лишь две-три страны. Беспилотник будет действовать на стратегических дальних маршрутах.

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Напомним, 11 июля украинские двигатели подняли БПЛА Akinci с практически максимальной нагрузкой. Полет длился 13 часов и 24 минуты.

9 июля, в Турции Bayraktar Akinci установил рекорд по высоте полета. Он пролетел 7507 км на высоте более 11 км. Ранее Akinci провел сутки в полете, за это время он пролетел около 6 тысяч км.

Отметим, что 15 июля ВМС Украины получили первую систему Bayraktar TB2.