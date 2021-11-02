Возле границ Украины находится около 90 тысяч российских военных, — Минобороны (видео)

Подобные действия России, считают в ведомстве, направлены на поддержание напряженности в регионе.

Министерство обороны Украины сообщило о размещении 90 тысяч российских военнослужащих вблизи украинских границ и на временно оккупированных территориях Украины.

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[ + – ] Сообщение Центра оперативного информирования

По данным Главного управления разведки МО, по состоянию на начало ноября 2021 возле украинских границ и на оккупированной территории сосредоточены войска 8-й и 20-й армий Южного и Западного военных округов, а также силы и средства Черноморского флота РФ.

Кроме того, вблизи границы расположены отдельные части 4-й и 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны воздушно-космических сил вооруженных сил РФ.

"На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей развернуты и действуют два армейских корпуса российских оккупационных войск", — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что Россия периодически "прибегает к практике переброски и накопления военных подразделений с целью поддержания напряжения в регионе и политического давления на соседние государства".

Напомним, на днях Фокус сообщил, что согласно данным The Washington Post Россия стягивает войска к российско-украинской границе. Перемещение техники и личного состава армии РФ на западных рубежах происходит на фоне напряженности между Москвой и НАТО.

Однако позже украинская разведка заявила, что не зафиксировала дополнительной переброски российских войск к границе Украины. В Минобороны считают, что опубликованные в средствах массовой информации факты наращивания сил РФ, "являются элементом специальных информационно-психологических действий".

Также мы писали, что глава СНБО Алексей Данилов комментируя эту ситуацию сказал, что информация западных СМИ о наращивании войск Россией вблизи украинской границы не соответствует действительности.