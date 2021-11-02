Біля кордонів України перебуває майже 90 тисяч російських військових, — Міноборони (відео)

Подібні дії Росії, вважають у відомстві, спрямовані на підтримку напруженості у регіоні.

Міністерство оборони України повідомило про розміщення 90 тисяч російських військовослужбовців поблизу українських кордонів і на тимчасово окупованих територіях України.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Повідомлення Центру оперативного інформування

За даними Головного управління розвідки МО, станом на початок листопада 2021 року біля українських кордонів і на окупованій території зосереджено війська 8-ї та 20-ї армій Південного та Західного військових округів, а також сили та засоби Чорноморського флоту РФ.

Крім того, поблизу кордону розташовані окремі частини 4-ї та 6-ї армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони повітряно-космічних сил збройних сил РФ.

"На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей розгорнуто і діють два армійські корпуси російських окупаційних військ", — йдеться у повідомленні.

У Міноборони підкреслили, що Росія періодично "вдається до практики перекидання та накопичення військових підрозділів із метою підтримки напруги в регіоні та політичного тиску на сусідні держави".

Нагадаємо, днями Фокус повідомив, що згідно з даними The Washington Post Росія стягує війська до російсько-українського кордону. Переміщення техніки й особового складу армії РФ на західних рубежах відбувається на тлі напруженості між Москвою та НАТО.

Однак пізніше українська розвідка заявила, що не зафіксувала додаткового перекидання російських військ до кордону України. У Міноборони вважають, що опубліковані в засобах масової інформації факти нарощування сил РФ, "є елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій".

Також ми писали, що глава РНБО Олексій Данілов, коментуючи цю ситуацію, сказав, що інформація західних ЗМІ про нарощування військ Росією поблизу українського кордону не відповідає дійсності.