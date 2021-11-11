Доверяй, но проверяй. Почему Запад пугает Украину войной, которая идет уже 7 лет

Много шума наделали опубликованные изданием Politico спутниковые снимки. На них мы видим, как РФ наращивает войска недалеко от северной границы с Украиной. Примерно в 250 километрах. На снимках можно рассмотреть развертывание бронетанкового подразделения, танков, самоходной артиллерии вблизи российского г. Ельня (Смоленская обл.).

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250 км это много или мало? Наращивание войск происходит не у самой границы. Однако переброска техники на эти сотни километров займет совсем немного времени: день или два.

Но главное даже не техника, а солдаты. Сколько солдат сконцентрировала РФ у границ Украины? Министерство обороны Украины сообщило о размещении 90 тысяч российских военнослужащих вблизи украинских границ и на оккупированных территориях Украины. Президент Украины округлил эту цифру до 100 тысяч в своем недавнем обращении.

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Этого количества недостаточно для большой и полномасштабной войны с Украиной, но вполне достаточно для ограниченной военной операции локального уровня.

Люди, которые ожидают большого вторжения России, часто забывают, что война уже идет и Россия не планирует открытой полномасштабной войны с Украиной. Ей достаточно той ограниченной войны на востоке Украины, которая идет вот уже 7 лет. Эти 100 тысяч солдат, новые танковые части и новая техника нужна не для большой войны, а для готовности РФ к очередному обострению, если оно случится.

Это обострение может создать сама Россия, если понадобится. Но это будет происходить по следующему сценарию.

Информационный шум. Разворачивание новых баз техники (которыми нас пугает Запад) и больших полевых госпиталей. И не в 250 км от границы, а в 50 км и ближе. Сегодня, в эпоху медиа, это не останется незамеченным. Создание крупного прецедента для отвода внимания. Провокация на море, большие учения и т.д. Миграционный кризис, происходящий сейчас на границе Польши и Беларуси, может оказаться таким прецедентом, если приобретет больший размах. Кризис должен затрагивать Украину на национальном уровне. Переброска и мобилизация живой силы: развертывание полевых военных городков, передислокация солдат с мест их постоянной расквартировки.

Именно поэтому правительство Украины и Генштаб не проявляют тревоги. Происходящее на границах Украины или в сотнях километров от нее это события которые мы наблюдаем уже все 7 лет войны. Исчерпывающим было заявление замглавы Министерства обороны:

"Риск эскалации существует, поскольку мы находится в состоянии войны. Разведка отслеживает движение вражеских сил. В течение второго полугодия 2021 года вооруженные силы России проводили целую серию широкомасштабных командно-штабных учений. И движение (российских войск — Ред.) это связано с тем, что определенное время вооружение и техника хранились в определенном месте. Поэтому украинцам не следует волноваться — ситуация под контролем."

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Риск эскалации существует. При этом большой войны у нас в стране никто не хочет. В противном случае происходило бы следующее:

Сборы и смотры резервов ВСУ и ТрО. Особенно ТрО, так как надо было бы хоть как то прикрыть белорусское направление. Хотя бы символическими частями. Информационный шум. Украина страна волонтеров и свободных медиа. Это одновременно и слабость и сила Украины. Все знали бы и говорили бы, что идут осмотры и проверки резерва, что ТрО проверяет сколько вообще людей есть в ее частях и на что они готовы. Западные партнеры не писали бы тревожные письма Байдену или публиковали бы снимки в СМИ, а просто напрямую передали бы всю необходимую информацию Генштабу Украины.

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Зачем тогда США нагнетает обстановку? Это очень хороший вопрос и он находится в политической плоскости. Возможно, США хочет каких-то шагов со стороны Украины. Возможно, Штаты хотят диалога с Россией, на фоне ее дрейфа в сторону КНР и договоренностей насчет Северного потока.

[ + – ] Фото: "2021 Maxar Technologies" | Бронетанковые части и другая военная техника в Ельне, Россия.

Нужно не забывать еще и то, что начиная с 18 октября больше нет диалога между НАТО и ОДКБ. Теперь по всем вопросам безопасности Кремль будет говорить только с Белым домом напрямую. Вероятно, встревоженность США именно с этим и связана.

В какие бы игры не играли большие игроки, у Украины есть своя армия и своя разведка. Эта армия готова и мотивирована сделать больно России. Украинцам нужно меньше озираться на алармизм Запада, ведь у него свои интересы и эти интересы точно не совпадают с интересами Украины. Вместо этого лучше доверять своей разведке и своей армии.

В конечном итоге это нам надо будет воевать, умирать и убивать. Защищать самих себя. Не встревоженные конгрессмены Белого дома будут останавливать русские танки ценой своей жизни, а наши бойцы. Поэтому доверяйте своей армии и не покупайтесь на вбросы западных или российских СМИ.