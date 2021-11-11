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Военный Фокус Российско-украинская война

Доверяй, но проверяй. Почему Запад пугает Украину войной, которая идет уже 7 лет

Вот уже не первую неделю с западных СМИ долетают до нас тревожные новости о переброске российских войск к границам Украины. Медиа показывают спутниковые снимки военных баз с новой российской техникой, сообщают о тайной переброске войск ночью с применением спецвойск. Что происходит на самом деле?

Игаль Левин
Игаль Левин
офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик
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Фото: Мiнобороны РФ. Учения российских военных в Крыму

Много шума наделали опубликованные изданием Politico спутниковые снимки. На них мы видим, как РФ наращивает войска недалеко от северной границы с Украиной. Примерно в 250 километрах. На снимках можно рассмотреть развертывание бронетанкового подразделения, танков, самоходной артиллерии вблизи российского г. Ельня (Смоленская обл.).

250 км это много или мало? Наращивание войск происходит не у самой границы. Однако переброска техники на эти сотни километров займет совсем немного времени: день или два.

Но главное даже не техника, а солдаты. Сколько солдат сконцентрировала РФ у границ Украины? Министерство обороны Украины сообщило о размещении 90 тысяч российских военнослужащих вблизи украинских границ и на оккупированных территориях Украины. Президент Украины округлил эту цифру до 100 тысяч в своем недавнем обращении.

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Этого количества недостаточно для большой и полномасштабной войны с Украиной, но вполне достаточно для ограниченной военной операции локального уровня.

Люди, которые ожидают большого вторжения России, часто забывают, что война уже идет и Россия не планирует открытой полномасштабной войны с Украиной. Ей достаточно той ограниченной войны на востоке Украины, которая идет вот уже 7 лет. Эти 100 тысяч солдат, новые танковые части и новая техника нужна не для большой войны, а для готовности РФ к очередному обострению, если оно случится.

Это обострение может создать сама Россия, если понадобится. Но это будет происходить по следующему сценарию.

  1. Информационный шум.
  2. Разворачивание новых баз техники (которыми нас пугает Запад) и больших полевых госпиталей. И не в 250 км от границы, а в 50 км и ближе. Сегодня, в эпоху медиа, это не останется незамеченным.
  3. Создание крупного прецедента для отвода внимания. Провокация на море, большие учения и т.д. Миграционный кризис, происходящий сейчас на границе Польши и Беларуси, может оказаться таким прецедентом, если приобретет больший размах. Кризис должен затрагивать Украину на национальном уровне.
  4. Переброска и мобилизация живой силы: развертывание полевых военных городков, передислокация солдат с мест их постоянной расквартировки.

Именно поэтому правительство Украины и Генштаб не проявляют тревоги. Происходящее на границах Украины или в сотнях километров от нее это события которые мы наблюдаем уже все 7 лет войны. Исчерпывающим было заявление замглавы Министерства обороны:

"Риск эскалации существует, поскольку мы находится в состоянии войны. Разведка отслеживает движение вражеских сил. В течение второго полугодия 2021 года вооруженные силы России проводили целую серию широкомасштабных командно-штабных учений. И движение (российских войск — Ред.) это связано с тем, что определенное время вооружение и техника хранились в определенном месте. Поэтому украинцам не следует волноваться — ситуация под контролем."

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Риск эскалации существует. При этом большой войны у нас в стране никто не хочет. В противном случае происходило бы следующее:

  1. Сборы и смотры резервов ВСУ и ТрО. Особенно ТрО, так как надо было бы хоть как то прикрыть белорусское направление. Хотя бы символическими частями.
  2. Информационный шум. Украина страна волонтеров и свободных медиа. Это одновременно и слабость и сила Украины. Все знали бы и говорили бы, что идут осмотры и проверки резерва, что ТрО проверяет сколько вообще людей есть в ее частях и на что они готовы.
  3. Западные партнеры не писали бы тревожные письма Байдену или публиковали бы снимки в СМИ, а просто напрямую передали бы всю необходимую информацию Генштабу Украины.
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Зачем тогда США нагнетает обстановку? Это очень хороший вопрос и он находится в политической плоскости. Возможно, США хочет каких-то шагов со стороны Украины. Возможно, Штаты хотят диалога с Россией, на фоне ее дрейфа в сторону КНР и договоренностей насчет Северного потока.

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Фото: "2021 Maxar Technologies" | Бронетанковые части и другая военная техника в Ельне, Россия.

Нужно не забывать еще и то, что начиная с 18 октября больше нет диалога между НАТО и ОДКБ. Теперь по всем вопросам безопасности Кремль будет говорить только с Белым домом напрямую. Вероятно, встревоженность США именно с этим и связана.

В какие бы игры не играли большие игроки, у Украины есть своя армия и своя разведка. Эта армия готова и мотивирована сделать больно России. Украинцам нужно меньше озираться на алармизм Запада, ведь у него свои интересы и эти интересы точно не совпадают с интересами Украины. Вместо этого лучше доверять своей разведке и своей армии.

В конечном итоге это нам надо будет воевать, умирать и убивать. Защищать самих себя. Не встревоженные конгрессмены Белого дома будут останавливать русские танки ценой своей жизни, а наши бойцы. Поэтому доверяйте своей армии и не покупайтесь на вбросы западных или российских СМИ.