"Тайвань" у границ ЕС. Почему сближение Украины с НАТО делает неизбежной войну с Россией

Что общего между Тайванем и Украиной?

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То, что и там и там американцы могут быстро разместить свои ракетные комплексы, которые сделают полностью уязвимыми соответственно, Китай и Россию.

Именно по этой причине Китай никогда не оставит в покое Тайвань, а Россия — Украину.

И Тайвань и Украина всегда будут находится под угрозой военного вторжения и рано или поздно это произойдет.

Вообще эта типичная проблема из серии: что было раньше: курица или яйцо?

Например, США считают, что они обязаны контролировать Тайвань, потому что это самый эффективный способ сдерживать экспансию Китая. Тайвань это самый ценный остров в самой непосредственной близости от Китая и контроль над Тайванем позволяет Америке запереть ВМФ Китая.

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Китай же рассматривает такое поведение США, как потенциальную угрозу для своей безопасности. Точно такую же, какую представляла Куба для США, когда СССР разместил там свое ядерное оружие.

[ + – ] Китай рассматривает поддержку непризнанного Тайваня со стороны США, как потенциальную угрозу для своей безопасности.

Украинский кейс точно такой же. Пока Украине удавалось сохранять нейтралитет между США и Россией, она находилась в относительной безопасности. Как только после Майдана Украина вошла в американскую зону влияния, она тут же потеряла Крым, потому что Россия не могла допустить американского контроля над Черным морем.

Будет ли война, если американцы станут тянуть Украину в НАТО? Однозначно — да.

Более того, если даже США не смогут втянуть Украину в НАТО, а будут усиленно развивать военное сотрудничество с Украиной и вооружать ее, то тоже будет война.

Просто такова логика обеспечения безопасности, которой руководствуются глобальные игроки, находящиеся в непримеримой конфронтации.

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Еще раз. Россия посчитала, что США простимулировали государственный переворот в Украине с целью создания "оранжевого пояса" по периметру России с последующим ее удушением.

В ответ Москва провела аншлюс Крыма и простимулировала сецессию на Донбассе.

Каждая сторона действует в рамках своего видения проблемы и своей логики. Договориться невозможно. Конфликт на Донбассе в ближайшее время перейдет из полузамороженного состояния к боевым действиям и визит американского министра обороны Остина в Украину был связан именно с пониманием этого.

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