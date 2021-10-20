"Тайвань" біля кордонів ЄС. Чому зближення України з НАТО робить неминучою війну з Росією

Що спільного між Тайванем та Україною?

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Те, що і там і там американці можуть швидко розмістити свої ракетні комплекси, які зроблять повністю уразливими відповідно, Китай і Росію.

Саме з цієї причини Китай ніколи не залишить у спокої Тайвань, а Росія — Україну.

І Тайвань й Україна завжди будуть знаходиться під загрозою військового вторгнення і рано чи пізно це станеться.

Взагалі ця типова проблема із серії: що було раніше: курка чи яйце?

Наприклад, США вважають, що вони зобов'язані контролювати Тайвань, тому що це найефективніший спосіб стримувати експансію Китаю. Тайвань це найцінніший острів у безпосередній близькості від Китаю і контроль над Тайванем дозволяє Америці замкнути ВМФ Китаю.

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Китай же розглядає таку поведінку США, як потенційну загрозу для своєї безпеки. Точно таку ж саму, яку являла Куба для США, коли СРСР розмістив там свою ядерну зброю.

[ + – ] Китай розглядає підтримку невизнаного Тайваню з боку США, як потенційну загрозу для своєї безпеки.

Український кейс точно такий же. Поки Україні вдавалося зберігати нейтралітет між США та Росією, вона перебувала у відносній безпеці. Щойно після Майдану Україна увійшла в американську зону впливу, вона одразу ж втратила Крим, тому що Росія не могла допустити американського контролю над Чорним морем.

Чи буде війна, якщо американці почнуть тягнути Україну в НАТО? Однозначно — так.

Більш того, якщо навіть США не зможуть втягнути Україну в НАТО, а будуть посилено розвивати військову співпрацю з Україною та озброювати її, то теж буде війна.

Просто така логіка гарантування безпеки, якою керуються глобальні гравці, що знаходяться в непримиренній конфронтації.

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Ще раз. Росія вважала, що США стимулювали державний переворот в Україні з метою створення "помаранчевого поясу" по периметру Росії з подальшим її задушенням.

У відповідь Москва провела аншлюс Криму і простимулювала сецесію на Донбасі.

Кожна сторона діє в межах свого бачення проблеми і своєї логіки. Домовитися неможливо. Конфлікт на Донбасі найближчим часом перейде з напівзамороженого стану до бойових дій і візит американського міністра оборони Остіна в Україні був пов'язаний саме з розумінням цього.

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