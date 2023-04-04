Чья власть — того и вера. Почему православие сотрясают войны, а протестантизм — нет?

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Все дело в разнице организационных принципов, на которых выстраиваются православие и протестантизм.

Православная организация сродни армейской

Православие выстраивается по иерархическому принципу, сверху вниз. По сути, это армейский принцип. Глава церкви обладает всей полнотой власти, расставляет кадры: профессиональные попы, так же, как и офицеры в армии продвигаются по карьерной лестнице, их карьера главным образом зависит не от паствы, а от благосклонности вышестоящего начальства, чем более высокую должность занимает клирик, тем большими материальными благами и привилегиями он обладает. В такой церкви есть свои рядовые и свои генералы.

Организованная по армейскому принципу церковь представляет собой жесткую бюрократическую вертикаль , которая не терпит никакой дискуссии и требует от своего клира беспрекословного подчинения. Такой организацией легко управлять, используя , как и в армии обычный циркулярный принцип. Понятно, что как всякая бюрократическая организация, она не эффективна, но зато легко управляема. А если церковь многочисленна, охватывает своим влиянием миллионные массы прихожан и при этом еще легко управляема, то такая церковь представляет несомненный политический интерес для любой власти. Две бюрократические организации, власть и церковь — легко находят общий интерес и обмениваются услугами. Церковь дает власти лояльность к ней своих прихожан, а власть дает церкви патронаж.

Но если в силу исторических причин в стране существуют две или более церкви, сравнимые по своему потенциалу, то между ними естественно возникает соперничество за государственный патронаж. Обычно побеждает та церковь, которую поддержала власть. Борьба будет продолжаться до тех пор, пока в стране не останется единственная православная церковь. Если в стране нет других конфессий, то такая церковь и ее религия, по факту, становятся государственной церковью и государственной религией, что бы не было написано в Конституции.

Протестантизм напоминает сетевой маркетинг

В отличие от православия, многочисленные протестантские конфессии организованы по сетевому принципу. Есть только одна объединяющая христианская идеология, набор, так сказать, базовых принципов, а протестантские общины организованны не по иерархическому принципу, а на основе низовой автономной инициативы. Каждая община сама организовывается, сама выбирает себе лидера общины, причем, как правило, на временной ротационной основе, который зачастую исполняет свои обязанности, что называется, без отрыва от производства. То есть какой-нибудь, Вася-слесарь может в течение года принимать членские взносы, проводить обряды и т.п.

Для государства, для политиков такие сетевые организации не представляют интереса, потому что в такой организации нет высшего иерарха, который мог бы циркулярно воздействовать на всю церковь в пользу власти. Ну, в самом деле, как воздействовать на церковь, состоящую из, скажем, 20 тыс общин?! Причем каждая община финансово автономна, не нуждается ни в каком патронаже, более того, всячески сторонится власти, практически не имеет собственности, зданий и земли, и не желает их иметь, не торгует акцизными товарами, их клирики не делают карьеры, не имеют никаких льгот. Неинтересная для власти организация.

Многочисленные протестантские конфессии организованы по сетевому принципу

Очевидно, между самими протестантскими конфессиями существуют свои терки. Но они не могут вовлечь в эти терки государство и сами свои общины, именно в силу сетевого принципа организации. Они не могут привлечь государство на свою сторону, чтобы попытаться стать доминирующий, то есть государственной церковью и государственной религией.

Общий вывод: Если в стране есть церкви, построенные по бюрократическому, армейскому принципу, то они всегда будут вести борьбу с другими церквями, построенными по аналогичному принципу и будут вовлекать в эту борьбу власть и политиков, продавая свои церковные вертикали. Если такая борьба привела к победе какой-то одной церкви, то реализовать в такой стране принцип отделения церкви от государства в принципе невозможно, так как власть и церковь сливаются в экстазе. Данный принцип можно реализовать в полной мере, только если в стране действуют конфессии, церкви которых построены по сетевому принципу, как в некоторых западных странах.

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