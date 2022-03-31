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Мнения Российско-украинская война

Отсрочка на 15 лет. Как крымский вопрос связан со сменой политической элиты в РФ

Андрей Головачев
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Фото: telekritika.ua | Запад оказывает беспрецедентное давление на Путина, чтобы он согласился на 15 летнюю отсрочку по Крыму

"Вопрос Крыма — это вопрос, от решения которого зависит будет ли заключен мир, или "военная спецоперация" все-таки перерастет в тотальную войну". Мнение.

Камнем преткновения в переговорах между Украиной и Россией является проблема Крыма. Россия настаивает, чтобы Украина признала Крым частью ее территории после чего Запад должен будет снять санкции с России за аннексию Крыма.

Украина — я уверен, что не без помощи США — предложила России обсуждение статуса Крыма в течении 15 лет.

Почему именно 15 лет?

Ответ очевидный. В России смена элит происходит по естественному биологическому принципу, т.е. после физического умирания предыдущей элиты и прихода более молодой. США считают, что нынешняя правящая элита (Путин, Лавров и др.), которой сейчас около 70 лет, пробудет у власти еще максимум 15 лет, после чего произойдет смена элиты. С нынешней элитой обсуждать статус Крыма бесполезно, Украина и США гарантированно получат ответ НЕТ. Поэтому делается попытка перенести вопрос на 15 лет и вернуться к этому вопросу уже с новой российской элитой. Американцы умеют играть в долгую. Кроме того, отсрочка на 15 лет подразумевает, что санкции, наложенные на Россию за Крым будут сохраняться.

Стратегическое положение Крыма столь критически важно и для России, и для Украины — США, что было бы наивно думать, что эту проблему можно было бы окончательно решить за несколько дней переговоров.

Запад оказывает беспрецедентное давление на Путина, чтобы он согласился на 15-летнюю отсрочку по Крыму. Сама такая постановка вопроса на переговорах в Стамбуле, было видно, привела Мединского в полную растерянность. Буквально на следующий день Лавров был вынужден встретиться со своим китайским визави для обсуждения сложившейся ситуации.

Вопрос Крыма — это вопрос, от решения которого зависит будет ли заключен мир, или "военная спецоперация" все-таки перерастет в тотальную войну.

Интуиция мне подсказывает, что ответ России будет в решающей степени зависеть от позиции Китая, которую мы пока не знаем.

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