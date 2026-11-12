Кривые зеркала Путина: как Россия создает себе искусственную реальность и почему заморозки не будет

Зеленский заявил, что на переговорах в Абу-Даби выяснилось, что российская делегация считает оккупированную территорию большей, чем она есть на самом деле.

Присутствовавший на встрече главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич подтвердил, что русские врут и что украинская карта боевых действий ближе к реальности.

Собственно, теперь понятно, зачем американского генерала туда и потащили, нужно было компетентное военное лицо, которое объективно оценивает обстановку и может указать на то, что русские пи…дят.

В итоге переговоры ожидаемо вертелись вокруг ничего, если разве что не считать попытки организовать обмен военнопленными — порядка 1000–1500 человек с каждой стороны. Что по-своему хорошо, всегда хорошо, когда солдаты возвращаются домой, тем более из российского плена. Но да, мы видим, что заморозка, мягко говоря, затруднительна, в том числе и потому, что русские пребывают в вымышленном мире. Где они авансом закрасили десятки квадратных километров территории и даже целые населенные пункты, которые и близко не контролируют.

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Порой такое можно диктовать с позиции силы, но Россия не находится в таком положении.

Как бы какая разница, контролируете вы Херсон или даже Киев или нет, если враг капитулировал и развалился?

Но ситуация и близко не такая, Украина не просто не развалилась и не близка к капитуляции, она, наоборот, только наращивает свои глубокие удары по РФ и проводит успешные наступательные операции на фронте.

Тот факт, что РФ вообще согласилась ехать туда, где идет торг, говорит о том, что Кремль по факту признает свою слабость. Никто не едет туда, куда зовет Кремль, например, Зеленский в Москву, но зато русские покорно едут туда, куда зовут клятые западники.

Россия оказалась в ловушке своей брехни, и если Москва на каком-то этапе согласится на заморозку, то ей придется признать реальность и открасить на карте многие территории.

Потому что переговоры о прекращении огня всегда конкретны — линия разграничения строго фиксируется в документах.

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