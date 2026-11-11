Трамп с фломастером: почему идея об изменении границ Донецкой области — бесполезный бред

Кажется, американские переговорщики наконец-то нашли способ закончить войну. Надо просто взять карту, резинку и фломастер. По данным The Economist, Славянск, Краматорск и другая свободная часть Донбасса должны просто "выйти" из официальных границ Донецкой области. Тогда Путин радостно заявит, что захватил "весь Донбасс", а мы сделаем вид, что ничего не произошло. Все счастливы, все уезжают домой.

Гениально. Я даже знаю, как назвать новую область. Предлагаю "Не-Донецкая". Или "Донецкая Лайт". А Путину в день рождения можно подарить глобус, где Россия занимает всю планету. Он ведь удовлетворится, правда?

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Теперь серьезно. Во-первых, так просто это не сделаешь. Донецкая и Луганская области прописаны в Конституции, и, чтобы их перекроить, нужно менять Основной закон. А во время военного положения Конституцию менять запрещено. Так что даже если очень захочется, ничего не получится, пока идет война.

Во-вторых, любое изменение территории Украины решается только всеукраинским референдумом. И я очень хочу посмотреть на того храбреца, который выйдет к людям, которые три года хоронят родных, и предложит проголосовать за "победу Путина на бумаге". Думаю, бюллетени он будет потом собирать уже в другой стране.

В-третьих, и это самое главное, Путин сражается не за административные границы. Он еще в 2022 году вписал в свою конституцию Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области вместе с Запорожьем и Херсоном. Он хочет, чтобы у нас не было армии, не было НАТО, чтобы был "правильный" язык и "правильная" церковь. А в идеале, чтобы не было нас самих. Перерисованная карта для него – не финал, а бесплатная закуска перед основным блюдом.

Мы это уже проходили. Будапешт, Минск, "формула Штайнмайера". Каждый раз нам говорили, что нужно лишь немного уступить, и будет мир. Каждый раз Россия глотала уступку, вытирала рот и шла дальше. Даже Трамп признал, что после Крыма Западу предлагали смириться со статус-кво, а Кремль пришел уже за Киевом.

Так что, уважаемые миротворцы, фломастер можете оставить себе. Война заканчивается не тогда, когда агрессору перерисовывают карту. Она заканчивается тогда, когда он понимает, что дальше идти некуда.

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