Почему растет поддержка правых в Европе? Давайте разберемся.

Посмотрите на последние события во Франции и Италии. Массовые протесты, столкновения с полицией, погромы, поджоги и все более острое политическое противостояние.

Среди активных участников протестного движения преобладают ультралевые организации, пропалестинские активисты, студенческие движения и молодежь из мигрантских сообществ (преимущественно африканских). Именно эти силы являются непосредственными организаторами массовых акций протеста, которые перерастают в погромы и вандализм.

Кто именно определяет направление этого движения, насколько организованы его радикальные участники, кто стоит за отдельными акциями насилия и есть ли в этом причастность России, Китая или Ирана — все это еще предстоит выяснить.

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Но почему же после этого мы удивляемся, что всё больше европейцев поддерживают правые политические силы?

Для части общества это вопрос сохранения собственной идентичности, культуры, традиций и привычного образа жизни. Безопасности. И когда люди видят радикализацию протестов, насилие на улицах и обострение конфликтов, которые организуют определенные общественные группы с четкими левыми лозунгами, то они закономерно задаются вопросом о будущем своих стран.

Это не оправдание радикализма с какой бы то ни было стороны. И не обвинение целых этнических, пропалестинских или религиозных сообществ. Это констатация того факта, что действующая общественно-экономическая модель, которую строили левые правительства в последние десятилетия, больше не способна защитить их образ жизни.

И если часть европейского общества считает, что ее культурная идентичность оказалась под угрозой, игнорировать эти опасения невозможно.

Так почему же мы удивляемся, что европейцы хотят голосовать за правых?

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