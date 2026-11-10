Кибервойска Украины воюют без закона: почему Верховная Рада должна наконец легализовать их

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о Космических силах.

За документ №13255 проголосовали 252 депутата. Сразу говорю, я не отношусь к тем, кто считает космос фантазией. Спутниковая связь, разведка и раннее предупреждение о ракетных запусках уже сегодня определяют, кто победит на поле боя.

Но есть вопросы приоритетов. Сам законопроект не содержит данных ни о задачах, ни о численности, ни о порядке комплектования нового вида войск. Фактически мы добавляем в закон новое название, а наполнять его будем когда-нибудь потом.

А теперь посмотрим на киберфронт. Законопроект о Киберсилах ВСУ подали в Совет 23 декабря 2024 года, и по состоянию на начало марта 2026 года он до сих пор ждал второго чтения. Хотя кибервойна для нас не будущее, а повседневная реальность.

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Космическая разведка и противоракетная оборона: Рада рассмотрела новый законопроект

Подразделения киберборьбы ВСУ проводят наступательные операции с февраля 2022 года. Только за 2025 год прямые убытки России от их атак достигли 220 млн долларов, а косвенные превысили 1,5 млрд.

Эти люди уже воюют, но без нормальной правовой основы. Закон должен дать им четкий статус, систему киберрезерва для гражданских IТ-специалистов и вознаграждения за успешные операции. Даже Генштаб публично признал, что этот процесс слишком затянулся.

Так что получается странная картина. Силы, которых еще практически нет, получают закон скоро. А те, что уже третий год наносят врагу реальный ущерб, годами ждут в парламентской очереди.

Я за космические силы. Но логика войны проста, сначала узакониваем тех, кто уже сражается, а потом строим будущее. Киберсилы должны быть узаконены первыми.

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